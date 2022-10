Et si, "On a gagné" était le dernier morceau de l'incroyable carrière d'Orelsan ?

5002 jours (oui, c'est précis) après la sortie de son premier album solo Perdu d'Avance, Orelsan clôture le chapitre Civilisation avec une réédition de 10 titres. Composé essentiellement à partir de démos (pas vraiment réussies et finalement pas sélectionnées pour l'album), qu'il avait entamé seul dans son studio au début du confinement, ce projet a été retravaillé avec Skread et Phazz pour en faire une réédition digne de ce nom.

"Perdu de confiance"

En regardant la partie 2 du docu Montre ça jamais à personne, réalisé par son frère, on réalise à quel point Orel a galéré, mais vraiment, à faire les morceaux de son dernier album Civilisation... Perdu et en manque de confiance au début de la création du projet, le rappeur caennais était même en mode syndrome de l'imposteur : "je me suis trompé de branche, je chante faux et je sais pas faire des musiques... quel est l'intérêt ?" en parlant à son chat... Chelou le mec ouais. Là, son frère a capté qu'il avait touché le fond. Heureusement Skread et Phazz sont venus l'aider et quelques mois plus tard, épuisés comme jamais, ils ont pu livrer Civilisation à la dernière minute. La suite, vous la connaissez : disque de diamant le plus rapide du rap français, une tournée sold out de partout...

Publicité

En finalisant la suite du docu, ils ont sans douté réalisé que les démos parfois claquées, avaient quand même un gros potentiel. On pense notamment au titre "Oh la France", où Orel se transforme en Michel Sardou (selon ses mots) pas du tout validé par Ablaye et Skread à la première écoute, qui avaient éclaté de rire en l'écoutant. Quelques mois plus tard, le morceau se retrouve sur la réédition. Après plusieurs écoutes, ce qui frappe sur Civilisation Perdue, c'est encore la prise de risques d'Orelsan qui tente toujours de nouvelles choses. Mais aussi, on a une sorte d'impression de faire un retour à l'époque de Perdu d'avance avec notamment le titre Les Aventures de MiniSan.

"On a gagné" : la meilleure réponse à "Peur de l'échec"

A la fin du projet, on tombe sur le morceau On a gagné, qu'on avait lui aussi pu entendre dans le docu avec le génie normand qui gueule pendant le refrain... Un truc quasi inécoutable en démo mais qui a vraiment de la gueule sur le disque. Aurélien fait un récap de sa carrière sur ce qu'il a accompli, réussi avec son équipe, malgré les galères, un hymne à la victoire au final. Un morceau puissant et émouvant. On avoue : on a presque versé une petite larme en l'écoutant, comme si on était un de leurs potes, dans l'aventure avec eux depuis le début. C'est beau de rêver.

"Y a des endroits où t'oses même pas avoir des rêves

Et puis, tu rencontres quelqu'un comme Skread

Il m'a dit : "Tout est possible, faut juste un plan"

C'était y a vingt ans, quand j'y repense maintenant"

Pour afficher ce contenu Spotify, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Les OrelFan auront direct capté la référence à "La Peur de l'échec", outro de son premier album dans lequel Orel parle de ses gros doutes... 13 ans après, c'est la réponse parfaite à ce morceau avec les riffs de guitare similaires à la fin. Comme si il avait tout prévu (ou presque), quel crack !

Pour afficher ce contenu Spotify, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Fin de carrière, vraiment ?

Malheureusement et même si on n'a pas trop envie d'y croire, ce track (qui marquera les esprits) fait penser à la fin de quelque chose, une page qui se tourne, mais vraiment. La boucle est bouclée comme dirait l'autre. Si on s'en réfère notamment aux textes comme il l'avait déjà rappé sur Civilisation, l'outro de l'album :

Civilisation

"J'étais tout seul, on est des milliers, bientôt, vous allez tous m'oublier

Désolé mais j'vais devoir vous quitter, dis-toi seulement qu'on a kiffé"

On a gagné

"Tous ceux avec qui j'ai featé

On est tellement nombreux j'suis sûr d'en oublier

J'étais tout seul on est des milliers"

Fin de carrière ? On espère pas mais il faudra peut être s'y faire... Même si rien n'a été annoncé par Orel lui-même, comme tout bon rappeur qui se respecte il ne voudra surement pas faire "l'album de trop". Et partir sur ce titre épique et avec le succès monumental de Civilisation, ça serait sans doute une belle fin pour l'un des plus grands artistes français de sa génération.

Promis, on veut pas casser l'ambiance la famille, on essaye juste d'être un peu lucide et on espère qu'il démentira vite notre supposition.