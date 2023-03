Et si on sauvait la planète en faisant des blagues ?

"Bienvenue au Green-Washing Comedy Club ! Tout le monde est bien installé ?" lance Nicolas, perché sur l'estrade de cette petite salle de l'Académie du climat, en plein coeur de Paris, devant 80 personnes qui tentent de trouver une place pour assister à cette soirée d'humour. Sept humoristes se succèdent sur scène. Au programme des sketchs : pollution, nucléaire, bobos qui achètent de la seconde-main, honte de prendre l'avion et porno écologique.

Mais Nicolas, qui est aussi un des organisateurs insiste, il s'agit avant tout de faire rire et non pas de convaincre politiquement le public. "Mais c'est sûr que si tu m'écoutes parce-que je suis marrant pendant dix minutes, à la fin tu vas peut-être retenir une métaphore sur mon rapport à l'écologie et ça va peut-être te rester en tête. En fait, on essaye de planter des petites graines", affirme-t-il.

L'idée de créer une scène où les artistes peuvent tester des blagues sur l'écologie ou l'anticapitalisme vient d'Anne, fondatrice du Comedy Club . A l'été 2020, elle se rapproche des tiers-lieux écologiques qu'elle connait et commence à inviter sur scène, à ses côtés, des jeunes talents sensibles à ces thématiques. "Le stand-up, c'est souvent le même humour de mec blanc qui s'ennuie et un peu oppressif. Il y a tout une part de la population qui ne se sent pas reliée au stand-up français et qui ne regarde que du stand-up américain. Donc je me disais que je voulais leur proposer quelque-chose", explique-t-elle.

Et ça marche ! Depuis deux ans, de plus en plus de jeunes humoristes demandent à participer et chaque mois, le Comedy Club réunit entre 200 et 400 spectateurs. Selon Anne, "il y a une vraie demande avec l'éco-anxiété et les 18-25 ans à qui on va laisser une planète horrible. Il y a beaucoup de questionnements autour de ça et un besoin d'en rire". Désormais, le Green-Washing Comedy Club aimerait jouer au sein d'entreprises pour toucher un public peut-être un peu moins sensibilisé à la question écologique.