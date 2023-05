Publicité

Rap français Et si on virait les battles dans Nouvelle École ?

Screen de l'émission Netflix Nouvelle École : battle entre SLKRACK à gauche et Coelho à droite.

La saison 2 du concours Netflix "Nouvelle École" vient de s'achever et les débats sur les points à améliorer vont bon train... Et si on supprimait, par exemple, l'épreuve des battles ?

Netflix a dévoilé ce mercredi 31 mai l'épisode final du désormais très suivi concours de rap Nouvelle École et l'on sait enfin qui succède au rappeur belge Fresh, vainqueur de la première saison. Ces huit épisodes auront mis en lumière une palette de nouveaux talents du rap francophone, dont plusieurs candidats déjà identifiés par les diggers, à l'image de Coelho et Nayra, ou encore SLKRACK. La production de l'émission a également tenté d'éviter une partie des écueils de la saison 1. Les commentaires de Shay et Niska avaient notamment été très critiqués par une partie des spectateurs, qui estimaient que leurs retours étaient trop peu consistants, voire superficiels. Les critiques qui ont été émises cette année ont en effet été plus étayées et argumentées que la saison passée. Publicité L'épreuve des battles remise en question Mais qui dit nouvelle saison dit aussi nouvelles critiques, et certains aspects de l'émission restent encore à améliorer, si l'on en croît les retours du public et des internautes sur les réseaux sociaux. Certaines épreuves sont notamment remises en question, en particulier celle des battles, qui semble aujourd'hui en décalage avec ce qu'est devenu la scène rap actuelle. Dans l'émission Moins de 10K , Anis Rhali en a discuté avec ses invités, Rashad de Rapsodie et Yaniss de la chaîne YouTube Lerapenmieux : Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Et pour retrouver Anis Rhali et ses invités dans Moins de 10K, branchez-vous sur Mouv' tous les samedis de 19h à 20h ou retrouvez le replay des émissions ici. À lire aussi : Columbine, c'est définitivement finito : retour sur un OVNI du rap français

