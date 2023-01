Ethan Mbappé : le regard sombre pour accueillir Messi

Accueilli en véritable star, Lionel Messi est de retour sur la pelouse de Saint-Germain. La Coupe du Monde 2022 en poche, on peut comprendre que certaines personnes aient un peu le seum en le voyant arriver.

Ethan en mode revanche ?

Jouant avec les pros depuis très récemment, on reconnaît dans la haie d'honneur Ethan Mbappé, le jeune frère de 15 ans de Kylian.

Avec un petit sourire gêné, le footballeur argentin à la carrière légendaire est passé devant Ethan et les autres membres du club en toute modestie. Si un détail nous saute aux yeux, c'est le regard pas forcément ravi d'Ethan qui a certainement du mal à digérer la défaite de son frère lors de la compétition il y a quelques semaines...

La vidéo qui circule sur les réseaux à donner lieu à un certain nombre de réactions de la part de la communauté Twitter :

En prenant compte de l'âge et du niveau d'Ethan, on pourrait s'imaginer que s'il continue sur cette lancée, il pourrait peut être représenter la France aux côtés de son frère pendant la prochaine Coupe du Monde en 2026 et prendre sa revanche.

En même temps, Ethan Mbappé était ultra présent au Qatar derrière Kylian et n'hésitez pas à lui transmettre tout son soutien :

L'accueil réservé à Messi était amplement mérité, mais on ne peut que comprendre qu'Ethan ait un peu le "seum" pour son grand frère, même si il sera surement content de s'entrainer avec l'un des GOATs de ce sport.