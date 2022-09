"Euphoria" : 2ème Emmy de Zendaya, départ de Kat... les updates autour de la série

C'est hier soir (12 septembre) que s'est déroulée la 74e cérémonie des Primetime Emmy Awards où les stars du casting de Euphoria ont brillées. Consécration pour Zendaya, elle remporte le 2ème Emmy Awards de sa carrière pour le rôle de Rue Bennett, une actualité qui fait du bien à la série après que l'un des personnages principaux ait annoncé son départ… Petite mise au point sur toutes les actualités de la série.

La cérémonie des Emmy Awards

Si Zendaya a fait parler d'elle en remportant le second Emmy Awards de sa carrière, plus jeune actrice à ce poste, elle n'est pas la seule à avoir fait parler d'elle à la cérémonie. Dans la catégorie "meilleure apparition dans une série dramatique", c'est Colman Domingo, interprète d'Ali, qui a raflé la récompense. Parmi les nominés, Sydney Sweeney était également présente dans la catégorie "meilleure actrice second rôle dans une série dramatique", un prix finalement remporté par Julia Garner pour Ozark

Le départ de Barbie Ferreira

Il y a quelques semaines, on apprenait le départ de Barbie Ferreira du casting, une nouvelle qui fait très clairement suite à ses rares apparitions dans la deuxième saison et surtout au terrible character arc de Kat. Si la rumeur courrait qu'elle était en désaccord avec Sam Levinson, producteur de la série, concernant le développement de son personnage. Il semblerait qu'il n'y aurait finalement pas vraiment de dramas entre les deux parties. Récemment au casting du film Nope au cinéma, Barbie pourrait simplement vouloir développer sa carrière différemment et commencer à apparaître dans des productions plus importantes.

L'introduction Marvel de Sydney Sweeney

Après deux saisons de Euphoria où l'on a aimé détester son personnage, Sydney Sweeney se prépare à vivre une année particulièrement mouvementée. Elle a décroché un rôle dans la prochaine production Marvel Madame Web, basée sur le comic de la franchise du même nom. En plus de ce rôle, de celui qu'elle mène dans Euphoria et de celui qu'elle a dans la série The White Lotus, elle devrait également participer à la production d'un film.

Le nouveau film de Jacob Elordi

C'est annoncé depuis hier, Jacob Elordi va être au centre du nouveau biopic sur Priscilla Presley réalisé par Sofia Coppola et A24 dans lequel il interprètera Elvis Presley. Un biopic sur le chanteur à peine sorti au mois de juin, c'est une surprise de savoir qu'un autre film va se concentrer sur lui. Après ses apparitions dans des petites productions, c'est dans son rôle de Nate Jacobs que Jacob s'est incroyablement démarqué. Depuis, plus trop d'actus de son côté, donc son interprétation d'Elvis sera très attendue.

Avec une diffusion certainement prévue pour 2024, on attend avec impatience de voir la suite de cette série qui a touchée toute une génération. On espère surtout que malgré toutes ces péripéties, Zendaya restera au casting pour toujours.