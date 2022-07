"Fade Up" : le vrai tube de l'été ?

Sorti le 24 juin, Fade Up connait un véritable succès. Un succès qui se sera construit avec le temps, à travers une histoire assez originale. Du leak au single d'or, comment la collaboration SCH x Hamza est-elle devenue un incontournable de l'été ?

Le leak

Fin février, la rumeur d'un projet commun entre Hamza et SCH refait surface, notamment à travers le leak d'un titre qui fait pas mal de bruit sur Twitter. En effet, un bon nombre d'internautes ont fait fuiter un son nommé Fade Up sur twitter. Un morceau sur lequel on distingue les voix d'Hamza et SCH sur une instru à l'ambiance très 'club' de Zeg P. Une fuite qui a suscité un sacré engouement sur les réseaux sociaux avec de nombreux internautes demandant la sortie du son sur les plateformes.

La propagande

Une propagande est alors apparue pendant plusieurs semaines, portée par certaines personnalités du rap comme Mehdi Maïzi, afin que le morceau sorte officiellement. Pendant ce temps là, de nombreux amateurs de rap avaient déjà ajouté Fade Up dans leur téléphone à l'aide de téléchargements YouTube ou de faux comptes sur les plateformes de streaming qui leakaient la collaboration. Sans même que SCH ou Hamza ne communiquent dessus, le son tournait déjà pas mal et commençait à se faire connaitre.

Le Zénith d'SCH

Fin mai, SCH se présentait sur la scène du Zénith de Paris. Un évènement durant lequel il a invité des guests dont Soso Maness , Hamza et Mehdi Maïzi . C'est d'ailleurs à l'occasion de la présence de ces deux derniers que le Marseillais a réalisé le fameux titre Fade Up en featuring avec Hamza. Se faisant, le duo officialise pour de bon le morceau. Le public n'attend plus qu'une date...

L'officialisation

Le 22 juin, les doutes se sont enfin estompés pour laisser place à du concret puisque le producteur du morceau, Zeg P, a enfin fait l'annonce tant attendue : Fade Up verra le jour le vendredi 24 juin. Une sortie qui déclanchera un énorme engouement sur les réseaux, là où l'histoire de ce tube a commmancé.

Le morceau de l'été

Depuis, Fade Up connais un véritable succès. Partout on l'on passe, on l'entend : en festival, en club, en soirée. Une réussite qui s'explique également avec le retour en force, cet été, du mélange rap/éléctro . Visible à travers les cartons du dernier album de Drake et le dernier titre de Beyoncé, cette association de genres permet au son de SCH et Hamza de sortir dans le bon timing pour cette période.

Récemment, le succès d'estime s'est également converti en succès commercial. Ce 24 juillet, le titre Fade Up a été officiellement certifié single d'or en atteignant 15 millions d'équivalents streams. Un jour plus tard, le SNEP dévoilait le Top Singles de la semaine du 22 juillet. Un Top dans lequel Fade Up se retrouvait à la première place et détrônait ainsi le fameux Chop de Fresh La Peufra.

Alors bien sûr, d'autres morceaux comme TOUT VA BIEN (Alonzo, Ninho et Naps), Chop (Fresh La Peufra) ou encore Balader (Soolking et Niska) peuvent prétendre à ce titre de "Tube de l'été". Mais de part son histoire, Fade Up a une saveur particulière et risque de rester longtemps dans nos cœurs.