"Fade Up" : un rappeur français avait reçu la prod de Zeg P, mais n’a pas posé dessus

Un incontestable hit de l'été ...

Dévoilé à la suite d'un leak le Fade Up de Zeg P x Hamza x SCH qu'on connait aujourd'hui a une sacrée histoire et vous n'êtes pas au bout de vos surprises...

Pour rappel, fin février, la rumeur d'un projet commun entre Hamza et SCH refait surface, notamment à travers le leak d'un titre qui fait pas mal de bruit sur Twitter. En effet, un bon nombre d'internautes ont fait fuiter un son nommé Fade Up sur twitter. Un morceau sur lequel on distingue les voix d'Hamza et SCH sur une instru à l'ambiance très 'club' de Zeg P.

Une fuite qui a suscité un sacré engouement sur les réseaux sociaux avec de nombreux internautes demandant la sortie du son sur les plateformes. Et la chose a été faite le 24 juin pour notre plus grand bonheur, un des hits incontestables de cet été 2022 dont les fans connaissaient déjà par cœur les paroles.

Un succès tel que le morceau a été certifié en à peine quelques mois single de diamant :

... qui aurait pu être différent

Derrière ce tube de l'été, une sacrée anecdote se cache et c'est Zeg P qui l'a dévoilé en interview. Cette histoire, DJ First Mike vous l'a résumée dans la matinale On n'est pas fatigué. En fait, la morceau que l'on connaît aujourd'hui avec la prod entêtante de Zeg P et le duo Hamza x SCH pour poser dessus aurait pu être totalement différent puisque Zeg P avait initialement envoyé la prod de Fade Up à un autre rappeur français : Vald ! Le rappeur d'Aulnay n'a pas répondu à Zeg P et le tube s'est finalement réalisé avec le H et le S.