Fafa et ses bons plans : "avec l’inflation, c’est devenu un besoin de payer ses courses moins cher"

"J’ai toujours aimé dénicher les bonnes affaires » avoue l’influenceuse de maintenant plus de 300 000 abonnés. Son aventure sur TikTok a commencé il y a huit mois, et si Fatoumata a décidé de se lancer, c’est surtout car certains de ses proches n’étaient pas très réceptifs quand elle leurs partageait des bons plans pour payer moins cher dans les magasins. Sa première vidéo sur la lessive a tout de suite cartonné, et son compte Fafa et ses bons plans a dépassé les 10 000 abonnés en à peine une semaine.

Sa personnalité comme atout

Pour expliquer son succès, l’influenceuse parle de l’inflation, et du besoin pour beaucoup de payer leurs courses moins cher, mais c’est surtout sa personnalité qui l’a démarqué. « Je me suis vraiment différenciée des autres créateurs bons plans. Déjà, j’ai mon slogan que je répète à chaque vidéo et les gens le retiennent, ce qui fait que parfois des gens me disent qu’ils regardent mes vidéos juste pour ça ! ».

Mais avant tout, c’est la voix de la créatrice qui a fait sa force. « Je ne m’en rendais pas compte avant de publier sur les réseaux mais j’ai une voix que les gens retiennent. Parfois, bien que j’essaye de préserver le plus possible mon anonymat, on me reconnaît juste en parlant à la caissière. Mais les gens apprécient aussi la façon dont je parle, ils me disent que je suis dynamique, alors que beaucoup de créateurs ont une voix beaucoup plus calme. »

L'autre élément qui explique son succès est sa productivité. Comme l’explique l’influenceuse, à chaque fois qu’elle voit un bon plan, elle le partage directement, publiant en moyenne deux vidéos par jour.

En à peine 8 mois, Fatoumata est arrivée à vivre de son activité sur TikTok, et même bien mieux que dans son ancien métier de responsable de magasin, en plus de faire moins d’heure, et d’être moins stressée. Sur le plan personnel, l’influenceuse a comme projet d’économiser suffisamment pour pouvoir acheter sa future maison sans crédit, et concernant le futur de son contenu, elle est en pleine réflexion. Fafa et ses bons plans souhaite se diversifier de TikTok, mais hésite encore entre faire des vidéos sur Youtube, Instagram ou Facebook.