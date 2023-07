Fanny Fantaisie : "pourquoi pas donner des conseils pour s'habiller mieux et pas cher"

"Il faut sortir de l'idée reçue des friperies sales et vieillottes." Fanny Simon, alias Fanny Fantaisie sur les réseaux s'est lancée dans l'aventure des vêtements chinés il y a deux ans. Fansie Friperie, sa boutique en ligne, s'accompagne sur Instagram d'un compte de bons plans "pour s'habiller mieux et pas cher".

"J'ai commencé en faisant des Reels pour donner des tips à mes premiers abonnés sur Instagram." Depuis, le compte s'est bien développé. Des tops de marques plus éco-responsables sont disponibles comme des conseils sur les coupes des vêtements ou encore des looks complets avec des pièces vintage. Presque 100 000 personnes suivent Fanny et ses aventures.

Une prise de conscience écologique

"Je ne vais pas vous le cacher, moi aussi je m'habillais avec des marques de fast-fashion." Mais, depuis les choses ont bien changé pour l'influenceuse. Elle dénonce en vidéo les dérives de la mode en montrant des décharges de textile en photos ou en critiquant les périodes de soldes.

Les marchés aux puces, puis le lancement de Vinted ont permis à Fanny de commencer à se lancer dans la vente de vêtements de seconde main avant que cela ne devienne son métier. "Je me suis professionnalisée là-dedans, après je ne veux culpabiliser personne. Chacun va à son rythme dans le changement de ses habitudes de consommation."

Fanny organise aussi des pop-up stores, comme ici à Marseille, pour vendre des vêtements et échanger avec ses abonnés. - Fanny Simon / Fansie Friperie

L'influenceuse donne des conseils pour mieux acheter en boutique ou sur internet. "Ma prise de conscience écologique m'a poussé à vouloir conseiller le plus de monde possible. Dans les friperies, au début, pour ne pas être perdu, il faut avoir une idée de ce que l'on veut et venir accompagné avec quelqu'un qui connaît bien ces magasins. Après sur internet, c'est tout bête, mais il faut faire attention à la note de la vendeuse ou du vendeur. Et si on voit une paire de Gucci à 100 €, il faut rester sur ses gardes."

Si Fanny a déjà rencontré des abonnés pendant des pop-up store, elle espère développer rapidement une chaîne YouTube pour parler plus longuement de mode éco-responsable.