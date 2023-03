Faut-il croire au retour de Zek a.k.a le rappeur le moins productif de France ?

“ J’sais pas si j’m’excuse ou j’te félicite pour l’attente jeune padawan, moi j’sais pas si j’aurais supporté d’être un fan à wam ” : dès les premiers mots de son dernier morceau, Peur Primale, Zekwe met les pieds dans le plat. Le rappeur le moins productif de France est bien conscient de ce qu’il fait subir à ses auditeurs, et quand il jette un coup d’oeil dans le rétroviseur quelques mesures plus loin, il constate que le simple stand-by s’est transformé en longue peine : “ 15 piges que j’fournis du luxe, 5 piges bloqué à la douane ”.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Enfin de retour aux affaires si l’on en croit ses réseaux sociaux (on a bien enregistré ce “2023, la sieste est finie”), celui qui se fait désormais appeler Zek pourrait enfin prendre son envol cette année, après une carrière entière passée sur le tarmac. L’enthousiasme qui a accompagné sa performance lors de la grande messe de Grünt au Bataclan, en décembre dernier est encourageant, et pourrait -du moins on l’espère- constituer l’élément déclencheur d’une nouvelle dynamique pour le rappeur.

Publicité

On ne s’attend pas à le voir enchaîner les certifications et remplir Bercy, mais le simple fait qu’il ait remis le pied à l’étrier, et qu’il se retrouve autour d’une table à freestyler aux côtés d’Isha, Aketo ou Limsa d’Aulnay, constitue déjà une petite victoire pour ses supporters. Pleine d’erreurs, de contre-sens et de faux départs, la trajectoire de Zek a toujours obéi à des dynamiques paradoxales. Alors que l’on a beaucoup reproché au rap français d’être prévisible, de suivre machinalement les tendances et de reproduire continuellement les mêmes schémas, le parcours atypique de Zek donne finalement du relief à un ensemble trop lisse.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Il faudrait plus d’un article pour résumer le parcours complet du personnage. La simple évolution de son nom de scène suffit à rendre compte des nombreuses étapes qui ont jalonné sa carrière : d’abord connu en tant que Kévin Ramos, il devient ensuite Zekwe Ramos, puis Zekwe, avant de devenir Zek. L’évolution logique voudrait qu’il continue à réduire le nombre de lettres et que l’étape finale soit un simple Z, mais si vous avez bien suivi, vous avez compris que la logique n’entre pas en ligne de compte avec ce garçon.

On peut tout de même baliser quelques grandes étapes dans la carrière de Zek. Malgré quelques bases bancales en musique après une courte année de solfège, ses premiers pas dans le métier se font au milieu des années 2000, en tant que beatmaker. A 19 ans, il se retrouve producteur de la moitié de la tracklist du premier (et unique) album de l’Unité de Feu, Haine Misère et Crasse. Intégré à l’écurie Néochrome, il en devient l’un des principaux représentants pendant de nombreuses années, et se lance en tant que rappeur. La santé du rap indépendant étant extrêmement fragile à cette période, sa discographie est déjà bien décousue : une mixtape (Rap de Banlieusards 3) en 2008, deux volumes de Seleçao en 2011 et 2014, et surtout un album commun avec Alkpote et Seth Gueko en 2012 .

A cette époque, il progresse continuellement et devient un rappeur complet, mais le suivre en tant qu’auditeur génère surtout beaucoup de frustration. Doué techniquement, très décomplexé, doté d’une plume efficace et d’une propension néochromienne à enchaîner les multisyllabiques, il ne livre aucun projet solo véritablement à la hauteur. Il est pourtant productif, et entre ses multiples collaborations, ses participations à des compilations, ses invitations en featuring, il donne le sentiment de s’éparpiller.

Déjà ouvert à la mélodie et à des influences très variées, Zekwe se confronte à l’époque à un rap français très fermé. Avant une grosse évolution générale au milieu des années 2010, les rappeurs français ne chantent pas, ne blaguent pas, froncent continuellement les sourcils, et refusent de s’aventurer sur des productions trop éloignées des standards. La quête d’originalité de Zekwe est alors vouée à l’échec. Paradoxalement, c’est au moment où le rap français accepte enfin de s’ouvrir, faisant du chant une norme, et devenant la nouvelle pop, que Zekwe choisit de se mettre en retrait. La sortie du projet Frapp Musiq en 2016, qui aurait pu constituer un nouveau démarrage n’est finalement qu’un faux départ de plus. Zekwe disparaît des radars.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Avril 2020 : en plein confinement, “Zek est de retour, les cance-va sont finies”. Deux morceaux, dont un en featuring avec Limsa d’Aulnay, suffisent à raviver la flamme de l’espoir chez ses supporters. Mauvaise idée : un mois plus tard, les vacances de Zek reprennent. Trois ans plus tard, on se retrouve donc dans la même situation inconfortable : faut-il vraiment croire au retour en force du Z, ou vaut-il mieux éviter de se nourrir d’espoirs ?

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Quoi qu’il en soit, ce regain d’activité actuel confirme la paradoxalité de la trajectoire du rappeur. Alors qu’il s’est éloigné du rap au moment où sa maîtrise des mélodies et sa volonté de diversifier les sonorités auraient pu l’inscrire dans la tendance dominante, il s’en rapproche quand l’état d’esprit général est celui du retour aux sonorités boom-bap et aux codes plus fermés du rap des années 90. Après avoir tenté de s’émanciper avec des titres ouverts, et essayé d’apporter de la musicalité dans le rap, il est forcément paradoxal de voir Zek refaire parler de lui pour avoir posé sur une prod composée par Ziko en 1996 pour la Brigade et Lunatic, à partir d’un sample de Mobb Deep .

Entre son expérience de vieux briscard qui rappe depuis 20 ans, sa culture de la rime due entre autres à son passage chez Neochrome, et sa décomplexion totale, Zek excelle forcément dans l’exercice du freestyle : il s’adapte à n’importe quel type de prod, enchaine les schémas de rimes complexes et les rimes plurisyllabiques, et pour couronner le tout, il enrichit sa prestation de punchlines à se taper le cul par terre (qui n’a pas hurlé en entendant “ question d’orgueil, je ramène tout à moi comme Scorpion ” ?). Au milieu d’un panel de gros performeurs, Zek se démarque, attire l’attention de ceux qui ne le connaissaient pas, et redonne encore une fois un peu d’espoir à ses auditeurs.

La sortie de son dernier morceau, Peur Primale, vient donc marquer une nouvelle étape dans le parcours en dents de scie du rappeur. Pas avare en autocritique, il est conscient qu’il a déjà loupé le train de la réussite et se montre bien décidé à ne pas courir derrière. C’est une bonne chose quand on attend de lui qu’il fasse de la musique sans se poser trop de questions, mais c’est à double-tranchant : Zek était déjà un sacré branleur quand il espérait avoir une carrière, mais alors maintenant qu’il ne fait plus ça que pour le plaisir, évitons d’avoir trop d’espoirs pour la suite. Le mieux est de ne pas trop en attendre, et d’apprécier autant que possible chacune de ses apparitions, aussi espacées soient-elles. On se consolera en se disant que l’absence de productivité de Zek a tout de même le mérite de s’expliquer par une véritable exigence artistique.

Avec le bagage d’un vétéran et l’ambition d’un artiste qui a toujours visé l’originalité, Zek pourrait devenir le liant idéal entre la scène boom-bap revigorée, et la tendance toujours vivace des rappeurs à vouloir se tourner vers la pop. 20 ans après ses débuts en tant que beatmaker, 15 ans après son premier projet en tant que rappeur, ses premiers supporters attendent toujours l’album à la hauteur de son talent. Après “5 piges bloqué à la douane”, Zek est-il enfin sur la piste de décollage ?