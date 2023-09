Faut-il vraiment s’intéresser à ce que les médias généralistes disent du rap ?

La longue relation de désamour entre le rap français et les médias généralistes continue de faire des remous. Après une polémique fatigante en août, une autre (très prévisible) a éclaté en début de semaine. Chaînes d’information en continu, journaux, médias internet : à chaque fois, on parle beaucoup des rappeurs, et évidemment, très peu de la musique qu’ils produisent.

La mécanique est connue, rodée, usée jusqu’à l’os. D’abord, un rappeur dit ou fait quelque chose qui heurte l’opinion. Le public rap, qui écoute quand même depuis trente ans une musique censée déranger un minimum, réagit avec un tant soit peu de recul -soit parce qu’il est capable d’écouter des propos qu’il ne partage pas, soit parce qu’il écoute justement cette musique pour être heurté, soit, on ne va pas se mentir, parce qu’il partage certaines idées avec les artistes en question. Dans tous les cas, même s’il n’est pas composé que de lumières, le public rap n’est pas totalement con. Il est à peu près capable de remettre les choses dans leur contexte et de prendre la musique pour ce qu’elle est : de la musique.

En théorie, les choses pourraient s’arrêter là. Le monde du rap pourrait alors se concentrer sur lui-même, faire son autocritique, et se poser les bonnes questions -on déconne, il attendrait juste la publication des chiffres en fin de semaine et retournerait se passionner pour les dernières révélations fracassantes de Booba sur la cousine de la tante de Maes.

C’est donc à ce moment précis que les médias généralistes entrent en jeu, avec pour une double-mission : retenir l’attention du spectateur entre deux sujets sur la mort de la planète ; et, mission première d’un média d’information, suivre l’agenda politique de la majorité. La connerie humaine, seule source d’énergie inépuisable de l’univers, peut alors se diffuser à grande échelle : les médias lancent les dés puis en font des caisses, les réseaux sociaux commentent le battage médiatique et l’amplifient par la même occasion, les politiques sont obligés de réagir ; les médias doivent alors relayer les réactions des politiques, qui seront à leur tour commentées sur les réseaux sociaux, entraînant de nouveau débats entre poissons rouges sur les plateaux de télévision. C’est le fameux effet boule de neige que tout le monde connaît, même s’il reste à savoir de quoi est composée la neige dans les rédactions.

Deux semaines minimum de débats stériles, de commentaires sur le vide, et de mauvaise foi. Vous avez déjà essayé de réunir un défenseur de la thèse “Médine combat l’antisémitisme et l’extrémisme religieux” et un partisan du camp “Médine antisémite et terroriste” ? Au mieux vous aurez un dialogue de sourds, au pire, une redite de la bataille d’Orly -ce fameux événement qui prouve que le rap est violent par nature et que l’on compare avec les assassinats de Tupac et Biggie (malheureusement c’est pas une vanne, mais une idée soutenue par plusieurs journaux télévisés en 2018).

C’est le grand jeu du cirque médiatique, en particulier depuis l’essor des réseaux sociaux. La polémique est l’essence dans le moteur de BFM, Itélé et Le Point, et si l’actualité est trop calme, ou trop peu clivante, on peut tout à fait créer un débat à partir de rien. Une robe trop longue, une jupe trop courte, un sifflement pendant un discours, un jeu de mots tout naze, un brin d’herbe mal taillé : c’est facile, rapide, gratuit, et surtout, ça s’auto-alimente. On se plaint du traitement réservé au rap, mais n’importe quel domaine est concerné. On n’a pas encore de climato-sceptiques en prime-time sur les chaînes de télévision, mais si leur présence permet de soulever un nouveau débat inutile et extrêmement néfaste, ils ne devraient pas tarder à être conviés sur les plateaux.

On pourrait très bien se contenter d’ignorer la machine à polémiques voire à désinformation, mais Kaaris nous a appris il y a fort longtemps que ce n’est pas parce qu’on ne joue plus que le jeu s’arrête. Il est difficile de définir la bonne attitude à adopter face au traitement du rap dans les médias généralistes : ignorer, observer sans participer, ou combattre ? Autant le dire tout de suite : aucune solution n’est idéale, et chacune nécessite de faire des concessions.

Ignorer totalement le cirque ambiant est une bonne solution pour sa propre tranquillité d’esprit, mais en contrepartie, il faut accepter de laisser la parole et donc l’expression de la vérité communément admise à des médias orientés ou mal informés -”média mal informé” est un contresens, mais à l’heure des débats sur tout entre spécialistes de rien, c’est aussi une norme. Là encore, le rap est loin d’être le seul concerné.

Reste que beaucoup d’auditeurs de rap ou d’acteurs du milieu refusent de laisser le débat dans les mains d’observateurs extérieurs qui ne maîtrisent pas le sujet. Ils peuvent donc soit participer à ce cirque en entrant dans le débat, soit le combattre. Dans les deux cas, il s’agit encore d’accepter un compromis : en abordant frontalement la question, ils combattent le jeu médiatique autant qu’ils le nourrissent. Un débat ne peut pas durer s’il est unilatéral. Il a besoin d’opposants, que leur discours soit pertinent ou non.

La polémique se nourrit d’arguments divergents, mais aussi de passions, et le rap en est le meilleur catalyseur. D’abord, parce que c’est une industrie dans laquelle tout le monde est passionné : du simple auditeur à la patronne de label en passant par l’artiste, le journaliste, ou la chargée de promo, chacun a été guidé par la passion au moment de mettre le pied dans le rap. Il est donc logique que la passion les guide à nouveau quand leur musique favorite est au cœur de la tempête. En face, la passion est elle aussi l’un des moteurs de la polémique : quand on lance des accusations d’apologie du terrorisme ou d’antisémitisme, il s’agit de sujets qui touchent, émeuvent, et déclenchent forcément des réactions passionnées.

La dernière option consisterait à observer le jeu des médias sans y prendre part. C’est certainement la plus frustrante, car elle suppose d’accepter d’entendre ou de lire des personnes totalement extérieures au rap, n’ayant jamais écouté de rap, n’ayant jamais entendu parler des rappeurs sous le feu des projecteurs, parler du rap, débattre de ces rappeurs, et tirer des conclusions qui feront office de vérité établie. C’est l’une des pires choses à faire si l’on souhaite obtenir des informations pertinentes, mais on peut aussi voir les choses sous un autre angle : médias et politiques représentent un œil extérieur et posent des questions, pertinentes ou non, auxquelles il faut tout de même savoir répondre.

On peut aussi relativiser en se rappelant que les médias rap relèvent très rarement le niveau. Peut-on vraiment se plaindre du traitement de notre musique par les médias généralistes alors qu’on mange toute l’année du contenu fait de chiffres de vente, de clashs instagram, et de révélations fracassantes sur le salaire de Shay dans Nouvelle École ?

Ignorer le cirque médiatique, participer au débat, se sentir révolté : finalement, écouter les médias généralistes parler de rap, c’est un peu comme vouloir discuter avec un vieux tonton raciste ou homophobe. Faut-il faire semblant de ne pas l’entendre, essayer de le faire revenir à la raison malgré ses 4 grammes dans le sang et ses 40 ans de vote très à droite, ou alors l’inviter à manger ses morts ?