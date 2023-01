Favé, Robin et Werenoi vont percer selon les prédictions Shazam 2023

Chaque jour, Shazam effectue des dizaines de millions de recherches pour permettre à ses utilisateurs du monde entier d’identifier la chanson qu’ils sont en train d’écouter. Cela fait de l’application un outil imparable pour prédire qui seront les stars de demain. Alors que 2023 vient de débuter, Shazam a dévoilé sa liste d’artistes qui ont le plus de chances de percer durant l’année. On y retrouve trois artistes français

A nouveau cette année la sélection est diverse et internationale, avec des artistes venant des quatre coins du monde, notamment du Japon, de la Colombie, de l'Espagne, de la France et du Nigeria. En effet dans la liste des 50 figurent 5 artistes français : Adé (”Tout savoir”), Robin (”Lentement”), STANY (”Only You” feat. Rema & Offset), Werenoi (”Selfie” feat. Maes) et Favé (”Urus”).

Robin

Auteur, compositeur, interprète, Robin est la définition-même de l’expression “artiste complet”. Derrière son énergie communicative, ce jeune homme de 22 ans, formé au conservatoire de Bordeaux, est en effet maître de chacun des éléments de sa musique : en plus d’écrire ses propres textes, ce multi-instrumentaliste maîtrise aussi bien la guitare que le piano, et ne se sépare jamais de sa trompette. Il emmène aujourd’hui les auditeurs à la découverte de son univers musical avec son premier EP, intitulé Premier Souffle.

Mouv' a été la première radio à jouer ses morceaux et il est venu performer en live dans l'émission Studio 41 en compagnie d'Ismaël et Elena deux morceaux à savoir J'y crois encore et Etoile filante :

Favé

Difficile de passer à côté du phénomène Favé. Ces dernières semaines, le rookie venu tout droit de Saint-Leu (95) grimpe vite et fort. On vous explique pourquoi dans cet article .

D'ailleurs, le jeune rappeur vient d'être certifié single d'or pour son morceau Urus et vient de sortir un nouvel EP.

Werenoi

Signé en mai dernier chez Believe Music dans le label All Points France en 2022, le rappeur en a profité pour nous balancer l'arrivée de son premier EP prometteur Telegram. Un EP 13 titres dont deux collaborations : une avec Maes avec Selfie et une avec Rimkus sur le morceau Sale histoire.