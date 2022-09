Federer annonce sa retraite : retour sur les meilleures punchlines des rappeurs sur la légende

La légende mondiale Roger Federer a annoncé sa retraite à 41 ans. Après années de carrière, 20 Grand Chelem remportés et des millions accumulés, le tennisman est probablement le GOAT (Greatest of all Time) de son sport. Et comme tous les grands sportifs de ce monde, il a inspiré de nombreuses punchlines de rappeurs.

RAP FR

Florilège.

Sofiane - Parole d'homme

"C'est Roger Federer avec un viseur sur la raquette"

MHD - Afro Trap, Pt. 1 (La Moula)

"Autant de services à mon actif que Federer, Monfils ou Novak"

Zeu - Russel Westbrook (Album : Trash Talking)

"Flow Bolt jusqu'à victoires, j'en ai fait des mètres

Revient de loin, Grand Chelem, Federer"

Georgio - Noir Paradis

"Petit, j'enchaînais les rêves, puis, j'ai pris l'coup droit de Federer"

ZKR - Les gentils bandits (Album : Caméleon)

Dans le même genre que la punchline précédente, ZKR compare les coups reçus par la vie à ceux de Roger Federer.

"On cherche pas la lumière sous un réverbère, la vie m'met les mêmes revers que Federer"

Ben PLG - Rien n'a changé (Album : Dans nos yeux)

Quand certains parlent des revers de Federer, d'autres préfèrent rendre hommage à son service. Tout en parlant du leur (qui a rarement lieu sur un court de tennis...)

"Ça s’monte en assoc', ça nique les fédéraux, ça visser mieux qu'Federer"

Stavo, 13 Block - Boîte 6 40 Kil

"Transaction bon service, Federer au service"

Les rappeurs américains reconnaissent eux aussi le talent et la carrière de Roger Federer. Mais rap US oblige, c'est souvent le compte en banque du suisse qui les inspire.

Big Sean - 24K of Gold (Album : So Many Keys)

"Style on Nadal, I've been serving y'all lately, cheddar on Federer"

RAP US

Mac Miller - Dig That

"See more tennis than Venus Serena and Federer .

Sergio Tacchini, Lamborghini, yea"

Pusha T - Pies

"Couple diamonds keep ya bitch loyal*.**

Roger Federer Rolex, my wrist royal."*