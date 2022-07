Festival Greenland : Gagne tes places !

Situé au lac de Palau del Vidre, le Greenland Festival présente sa première édition le 24 juillet dans un site naturel d’exception.

Programmation du festival

HATIK, SOOLKING, BON ENTENDEUR, JOAN GARRIGA & EL MARIATXI GALACTIC, NICO RODAS, TEV', ALYA, NIKO GULLO, FUNKNOW, SONOTIK, ESTEBAN, GIOVANNI, FLETXA, DOMOON, NASDAS...

Greenland Festival est un lieu de sensibilisation et de partage. Pour cela, inclure le consommateur dans la politique et les actions responsables du festival est la priorité pour le Greenland Festival, la gestion des déchets est un point primordial. Avant tout, des campagnes de prévention seront déployées pour sensibiliser les festivaliers au tri, au recyclage, au compostage et bien plus encore. Le Festival souhaite à travers la restauration proposée au Greenland Festival, favoriser les circuits courts d’approvisionnement en travaillant avec des acteurs locaux tout en proposant une offre d’alimentation saine, diversifiée et certifiée BIO ou d’agriculture raisonnée. La gestion de l’eau est également primordiale lors d’un événement, pour cela, des robinets d’eau potable seront installés de part et d’autre du festival pour permettre aux festivaliers de remplir leurs gourdes et écocups.

