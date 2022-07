Fianso : "Appropriez-vous l'art... soyez curieux"

En février 2022, Sofiane était revenu à l' expérience théâtrale avec la pièce Gatsby Le Magnifique. Le rappeur incarnait le personnage principal Gatsby au théâtre du Châtelet du 16 au 20 février 2022 . Un rôle qu'il reprend pour la troisième fois après sa création en 2018 par France Culture au Festival d'Avignon. Il l'avait ensuite interprété au studio 104 de la Maison de la Radio en 2019.

Pour la troisième fois, Sofiane est monté sur le plateau du musée Calvet dans le cadre de la 76ème édition du Festival d'Avignon. Après "Gatsby le magnifique" de Fitzgerald puis "La Mort d’Achille" de Wajdi Mouawad, l’artiste s’est emparé des "Sonnets de Shakespeare" et des "Deux gentils hommes de Vérone" de Shakespeare, nouveauté pour le rappeur aux multi-casquettes !

"Appropriez-vous l'art... soyez curieux"

Rappeur, comédien, entrepreneur, le natif du Blanc-Mesnil impressionne sans cesse et a plus d'une corde à son arc et ne cesse jamais de découvrir. Sofiane a d'ailleurs profité de son retour sur les planches pour exprimer un discours puissant autour de l'art, la culture et le fait de la découvrir et de s'initier. Des paroles et un message fort qui prônent la découverte et l'initiation à l'art qui pourra parler aux plus curieux, aux jeunes, et en vrai à tous :

“Appropriez-vous le théâtre, appropriez-vous l’art. Ne vous interdisez pas d’aller voir des trucs chelous, qui ne vous parlent pas forcément. Soyez curieux.... Ce n'est pas parce qu'on a pas été initié à un art ou qu'on y ait pas été invité qu'one ne peut pas s'y inviter et qu'on ne peut pas se l'approprier... Peu importe le domaine, des fois on a une culture, c'est contextualisé dans un milieu social, une gamberge... sortez de ça, allez voir ailleurs, moi par exemple bientôt j'irai découvrir la peinture..."

Un super conseil de la part du rappeur que vous pouvez réécouter jouer du Shakespeare ici sur France Culture.