Fianso : après le théâtre, il cartonne sur Netflix avec le film "Sous emprise"

Après les planches, Sofiane Zermani aka Fianso joue dans le film Sous emprise dispo depuis le 9 septembre sur Netflix. Pour le film, le rappeur partage l'affiche avec Camille Rowe et César Domboy. Inspiré d'une histoire vraie, le film Sous emprise une intense histoire d'amour sous-marine. Réalisé par David M.Rosenthal et raconte l'histoire Roxana tombe amoureuse de Pascal Gauthier incarné par Fianso, champion du monde d'apnée No-limit. Ensemble, ils vont pousser les limites de ce sport et de leur relation… jusqu’à l’asphyxie ?

Le succès au rendez-vous

L'histoire a trouvé son public puisque le film s'est vu placé en première place du Top 10 des films sur la plateforme destrreaming et en numéro 2 du Top Netflix monde :

Un rôle que l'interprète de Mon petit loup a travaillé comme jamais. En effet, il s'est confié au micro de France Inter pour la promo du film, et a déclaré avoir subi une très grande préparation physique : "Je ne sais pas si les efforts physiques plaisent mais je les ai faits (rires). La préparation du rôle m’a autant plu que le tournage. Au-delà de sculpter un physique, j’ai vraiment rencontré une discipline qui m’a plu."

Un travail payant pour Fianso qui se fait très discret niveau musique mais qui peut être fier de son succès au cinéma.