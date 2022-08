Fianso bientôt sur Netflix dans le film "Sous emprise"

Rappeur, comédien, entrepreneur, le natif du Blanc-Mesnil Fianso impressionne sans cesse et a plus d'une corde à son arc et ne cesse jamais de découvrir. En effet, l'artiste qui est récemment remonté sur les planches du musée Calvet dans le cadre de la 76ème édition du Festival d'Avignon. Après "Gatsby le magnifique" de Fitzgerald puis "La Mort d’Achille" de Wajdi Mouawad, l’artiste s’est emparé des "Sonnets de Shakespeare" et des "Deux gentils hommes de Vérone" de Shakespeare, une première pour Fianso. D'ailleurs à cette occasion, Sofiane a donné un discours puissant sur l'art et la manière de se l'approprier.

Fianso sur Netflix

Chose faite pour l'artiste, qui en plus de rapper, d'avoir son propre label, d'être acteur et comédien, se retrouvera bientôt dans Sous emprise aux cotés de Camille Rowe et César Domboy, film réalisé par David M.Rosenthal et disponible le 9 septembre prochain sur la plateforme de streaming Netflix à l'instar d'autres de ses collègues rappeurs tels que Kaaris, Sadek, Nekfeu, PNL...

Inspiré d'une histoire vraie, le film Sous emprise s'annonce comme une intense histoire d'amour sous-marine comme on peut le voir dans le trailer officiel. En moins d'une minute, sans dialogues, avec le bruit d'un chrono et de la mer, on plonge dans l'univers stressant des protagonistes.

Le pitch : Roxana tombe amoureuse de Pascal Gauthier incarné par Fianso, champion du monde d'apnée No-limit. Ensemble, ils vont pousser les limites de ce sport et de leur relation… jusqu’à l’asphyxie ?

Un beau retour au cién pour Fianso !