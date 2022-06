Fianso raconte l'origine de son classique "Tout le monde s'en fout" : "j'ai volé l'instru"

Le titre de Fianso , Tout le Monde s'en fout, est devenu un de ses morceaux les plus mythiques. L'artiste est revenu sur les dessous de la création de ce monument du rap français.

"J'ai pris la bande d'arrêt j'avais pas l'temps pour faire la file / Ouais j'suis mal entouré, bourré comme la moitié d'ma ville / On oublie pas l'ADN, on oublie pas les douilles / Le diable s'habille en Prada ou comme il veut j'mens bats les couilles" : ça y'est, vous l'avez de nouveau dans la tête ? Le morceau Tout le Monde s'en Fout de Fianso, paru en 2017 dans l'album Bandit Saleté, est un de ses titres les plus viraux. Pour Canal +, le rappeur a expliqué comment il avait construit cette masterclasse.

"Tu vas mourir, tout le monde s'en foutra aussi"

Et toujours aussi sincère, Sofiane ne s'en cache pas : "j'ai volé l'instru", commence-t-il en s'amusant. Il aurait en fait eu un coup de coeur pour une des instrus de Chilla , sur laquelle elle n'avait pas encore posé, et choisi d'écrire sur ce beat. Si les premiers mots lui sont apparemment venus naturellement et très rapidement. Il a alors obtenu un mélange de tristesse et de mélodie dansante, qu'il compare au travail de Stromae , et qu'il a décidé d'approfondir.

"À ce moment là je me sens triste, infiniment seul (...), je suis mal entouré, je suis pas bien" : son ressenti, alors, c'est que "tout le monde s'en fout" de ce que chacun ressent, même les choses les plus fortes que l'on vit de manière très intense. "Tu vas mourir, tout le monde s'en foutra aussi" : c'est une phrase qu'il a pioché dans le film Il était une fois dans le Bronx, qui l'a alors beaucoup inspiré.

Voilà, vous savez tout sur l'histoire derrière la masterclasse de Fianso. Et c'est parti pour la remettre en boucle.