FIFA 23 : les tweets les plus drôles pour la sortie du jeu

Autant aimé que détesté. C'est une phrase qui peut résumer beaucoup de relations. Pour le coup, elle vaut aussi pour celle entre Fifa et les adeptes du jeu. Le nouveau Fifa 23 sort ce vendredi, mais un accès anticipé est déjà disponible pour les plus déterminés. La plupart des joueurs n'y ont pas accès, alors l'impatience est de mise. Dans ce cas, quoi de mieux que de faire passer le temps en sortant ses plus belles masterclass sur les réseaux sociaux. Petit florilège.

D'un côté, il y a ceux qui se moquent des hommes qui mendient, chaque année, le jeu à leurs copines.

De l'autre, il y a ceux qui assument à 100% de le faire !

Il y a aussi ceux qui n'ont pas de meuf.

Ceux qui seront bientôt célibataires.

Et puis ceux qui s'en foutent !

À 60€ l'édition classique de Fifa 23, mieux vaut avoir fait quelques économies. Et si ce n'est pas le cas, certains ont quand même leur priorités.

Chacun ses priorités on a dit.

Omar Da Fonseca aux commentaires pour ce nouvel opus. C'est quitte ou double...

Car oui, Fifa ça fait rager.

Mais il faut voir le bon côté des choses, Fifa c'est aussi ça.

Bonus : l'hymne du jeu, un vrai banger.