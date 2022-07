FIFA 23 : Messi et Ronaldo ne devraient pas avoir la meilleure note

Ce n’était plus arrivé depuis 2007… Le joueur avec la meilleure note de la prochaine édition du jeu-vidéo FIFA 23 ne devrait pas se prénommer Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi d'après une info relayée par RMC Sport . Alors que le jeu développé par Electronic Arts sortira ce 30 septembre et pour la dernière fois sous ce nom (avant de devenir "EA Sports FC"), cette nouvelle édition semble bien d’ores et déjà marquante.

Mbappé en phase de mettre fin à l’ère Messi-Ronaldo