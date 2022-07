FIFA 23 : Omar Da Fonseca et Benjamin Da Silva nouveaux commentateurs, le Top des réactions

C'est officiel, Omar Da Fonseca et Benjamin Da Silva seront aux commentaires du prochain FIFA.

Twitter est en feu !

Pendant des années, c'est Hervé Mathoux qui a occupé cette place, épaulé un temps par Paul Le Guen puis par Franck Sauzée et enfin Pierre Ménès (avant qu'il ne soit évincé suite à son scandale de harcèlement sexuel). Cependant depuis quelques années, beaucoup d'internautes et de gamers avaient envie d'un changement et surtout d'entendre l'un des meilleurs duos de commentateurs de France lors de leurs parties de FIFA. Ce mercredi 20 juillet, c'est chose faite ! Les joueurs pourront enfin apprécier les envolées lyriques d'Omar et les commentaires passionnés de Benjamin Da Silva sur FIFA 23.

Un nouvelle qui a suscité de nombreuses réactions sur Twitter, des réactions dont on a sélectionné la crème de la crème :

Il ne reste maintenant plus qu'à attendre le 30 septembre pour profiter du duo de BeinSport sur votre prochain FIFA.