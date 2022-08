Golden Blocks te donne rendez-vous pour la grande finale le 10 septembre

Parrainée par Ladji Doucouré, l’association Golden Blocks participe depuis 2014 à l’intégration en amenant l’athlétisme au coeur des quartiers.

LE CONCEPT

L’athlétisme et la danse au cœur des quartiers : donner l’accès au sport pour tous.

COMMENT ?

Des « battles » de sprint sur 50 mètres, en 1 VS 1, sur bitume, à l’occasion d’une tournée annuelle. Sur certaines dates de la tournée des battles de dance seront proposés.

POUR QUI ?

Les jeunes de 8 à 20 ans.

OÙ ?

Les rues de Paris et sa proche banlieue + le territoire national

Plus de 200 participants venus de toute la France s’affronteront en 1 VS 1 sur 40 mètres. Une compétition de street running unique, vue nulle part ailleurs. Sans oublier la grande nouveauté de cette 8e saison : les battles de danse ! Même concept : 1 vs 1 mais c’est le public qui tranche.

La Finale Golden Blocks, c’est aussi du multi-sport avec un programme d’activités chargés :

Initiations sportives

Démo de Skate & Double Dutch

Showcase etc.

Infos billetterie sur WeezEvent.