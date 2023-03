La Finale Internationale Eloquentia : vivez la 6e édition !

Bientôt dix ans qu’Eloquentia accompagne cette soif de dire de la jeunesse en développant la prise de parole en public. Après l’académie Française, le Panthéon, la Philharmonie, le studio 104 de la Maison de la Radio et le Bataclan, c’est le samedi 25 mars 2023 à partir de 20h, dans l’arène de l’Auditorium de la Seine Musicale que s’affronteront les 4 finalistes pour le titre de « Meilleur orateur francophone ».

Le plus grand concours de prise de parole en public !

Cette année encore, Eloquentia vous promet des sujets actuels, pour réfléchir et agir ensemble, à une société plus désirable et durable. Un jury d’exception, composé de 5 membres, se tiendra face aux 4 talentueux finalistes. Plaidoirie, rap, slam, poésie, stand-up… Avec Eloquentia tous les styles sont permis.

La billetterie est disponible juste ici et vous pouvez retrouver plus d'informations sur Eloquentia sur le site web dédié .