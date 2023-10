Fini la course au sensationnel, YouTube revient aux bases

Depuis quelques mois, YouTube freine sa course à l’exceptionnel et au « toujours plus productif ». Le départ du duo McFly et Carlito, qui comptabilise plus de sept millions d’abonnés, a notamment souligné ce changement.

En effet, pendant six mois, les youtubeurs célèbres pour publier des vidéos très travaillées chaque dimanche, ont manqué à l’appel. La raison ? Un réel burn-out . Ils ont d’ailleurs tous les deux partagé un message sur Instagram pour justifier cette soudaine absence.

Invités prestigieux (Pierre Niney, Virginie Efira, Emmanuel Macron…), challenges toujours plus fous ( repasser le bac en candidats libres , traverser la Méditerranée à la rame … ), pendant plusieurs années, les deux amis n’ont cessé de se réinventer pour surprendre leur audience et pour se démarquer de la concurrence. Aujourd’hui, ils reviennent avec un concept plus sobre, un véritable retour aux bases des vidéos YouTube. Ils ne sont cependant pas les seuls à vouloir retrouver un rythme plus sain, d’autres youtubeurs s’y prêtent volontiers.

Mais alors, pourquoi les grands youtubeurs aux millions d’abonnés semblent vouloir partager des vidéos plus simples ? Ce nouveau modèle séduit-il les abonnés, habitués au sensationnel ?

La course s’essouffle

McFly et Carlito ont tiré le signal d’alarme quant à la fatigue chronique liée à la production de vidéos, et ils ne sont pas les seuls à faire de leur chaîne YouTube un véritable sprint vers le divertissement. En effet, la concurrence est rude, même entre amis. Et pour attirer les vues de leurs abonnés, les youtubeurs rivalisent de créativité pour produire du contenu toujours plus original.

Squeezie, par exemple, qui compte plus de 18 millions d’abonnés, fait partie de ceux qui cherchent à publier du contenu sensationnel. Il a notamment mis en place deux grands prix de Formule 4 (les GP Explorer).

Mais malgré ses projets démesurés, le youtubeur a déjà fait part de ses craintes quant à la surproduction. Il a également alerté ses fans sur sa fatigue mentale. « On ne s'en rend pas compte, mais la vidéo avec Eric et Ramzy, c'est trois semaines et demie de montage. Si toutes les vidéos que je fais doivent être dans cette lignée, mes équipes et moi on va faire un giga burn-out » avait-t-il déclaré sur sa chaîne.

Alors fini les grosses vidéos qui demandent des semaines de montage, Squeezie se concentre sur des formats plus courts (entre 20 et 40 minutes généralement) et plus simples, sans chercher à se surpasser à chaque nouvelle vidéo.

De son côté, la youtubeuse et influenceuse Léna Mahfouf, plus connue sous le nom de Léna Situations, est devenue célèbre en particulier grâce à ces fameux « vlogs d’août ». Chaque année, elle publie une vidéo par jour pendant toute la durée du mois d’août. Un concept qui séduit ses abonnés, mais qui demande un rythme effréné de tournage/montage.

Léna ne s’en cache pas, lors de la dernière saison, en août dernier, elle n’a pas hésité à prévenir son public, dès la toute première vidéo, que certaines de ses journées seraient simples et moins intéressantes que d’autres. En effet, la jeune youtubeuse a pris la décision de privilégier sa santé mentale, ainsi que l’authenticité, et de partager du contenu plus simple.

Un public difficile à convaincre

Avec ce soudain retour en arrière, on pourrait s’inquiéter de la fidélité des abonnés. Habitués à des vidéos toujours plus innovantes et originales, cette nouvelle vague de contenu plus ordinaire détonne.

Du côté de Mcfly et Carlito, leurs dernières vidéos, qui signent le début d’un nouveau modèle de production, semblent en effet attirer moins de monde. Elles comptent environ deux millions de vues chacune, alors que les précédentes vidéos, elles, avoisinent les dix millions, et descendent rarement en dessous des cinq millions de vues.

Pour Squeezie, même rengaine, les vidéos qui comptabilisent le plus de vues sont bien souvent des longs formats, dans lesquels certaines personnalités font leur apparition. Sa vidéo « Qui est l’imposteur », avec les pilotes automobiles Charles Leclerc et Pierre Gasly (47 minutes) compte par exemple dix millions de vues. En comparaison, sa dernière vidéo « Le pire golfeur de l’histoire » (22 minutes), en face caméra, a obtenu 4,6 millions de vues.

Pour les abonnés, il n’est pas simple de se réhabituer à des formats plus ordinaires. Pourtant, c’est la possibilité de produire du contenu authentique qui a séduit les utilisateurs au début de YouTube. On peut difficilement oublier Enjoyphœnix ou encore Cyprien, qui ont fidélisé des millions d’abonnés grâce à des formats courts, seuls face à leur caméra. Ce nouveau modèle est un premier pas pour préserver la santé mentale des youtubeurs, il ne reste donc plus qu’à convaincre les abonnés de revenir aux bases.