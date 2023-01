Fini les gros mots sur Youtube : direction le modèle télé ?

Put***, on ne peut plus rien dire ! En tout cas, on en prend la direction. La plateforme au plus de 2 milliards d'utilisateurs vient de bannir les gros mots de ses vidéos. Maintenant, même un petit "merde" sera passible de démonétisation sur les contenus en question.

Cette nouvelle règle représente un gros manque à gagner pour les vidéastes, qui devront donc se restreindre lors des tournages ou bien censurer au montage. C'est un nouvel exemple de la sévérité des règles de YouTube, qui durcit de plus en plus les conditions d'utilisation. Une tendance critiquée par les créateurs de contenu directement concernés, car la règle est rétroactive. Même les vidéos postées avant la mise à jour seront démonétisées... Et ça a du mal à passer.

Publicité

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Rezo x censure Youtube

Des nouvelles règles au programme de notre émission Rézo ce mardi 10 janvier avec Laurence et Ngiraan.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Suite logique

Même si elle fait beaucoup parler ces derniers jours en France, la mise à jour n'a rien de nouveau. Aux Etats-Unis, les youtubeurs ont déjà pour habitude de "bipper" leurs injures. De leur côté, la censure est beaucoup plus fréquente, alors que chez nous... les gros mots font un peu partie intégrante de la culture. Outre-Atlantique, on voyait déjà des règles exister. Comme celle qui passait les films en -17 ans dès que le mot "Fuck" était prononcé plus d'une fois.

Pour revenir sur Youtube, la démonétisation est de plus en plus courante depuis quelques années. Les marques payent des grosses sommes pour placer des publicités dans les vidéos. Logiquement, ils ne souhaitent pas être assimilés à des contenus jugés grossiers ou trop négatifs. Forcément, YouTube craint le départ de ces annonceurs, et sanctionnent les vidéastes pour éviter ce genre de situation.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

YouTube : la nouvelle télé

C'est une remarque qui gagne en popularité depuis un bon moment déjà. Chez le public comme chez les créateurs. YouTube serait en train de lisser sa plateforme et de devenir la nouvelle télé. Et la télé américaine, qui plus est. Fini les gros mots, les injures, l'humour noir. Et bienvenue aux superproductions, aux énormes concepts et à l'acting surjoué de tous les youtubeurs. Bon... pour l'instant c'est pas encore le cas, mais quand on regarde de plus près, on en prend bien la direction.

Il est déjà notable que les gros youtubeurs sont devenus des entreprises de productions, laissant de côté la spontanéité au profit de concept innovants. Ce qui est difficile de critiquer vu les beaux projets qui en ont récemment découle (F1 Explorer, Eleven All Stars... etc). Mais ce qui faisait le succès de YouTube, au début, c'était le naturel et la proximité partagée entre les créateurs et les viewers. What The Cut qui en est l'exemple parfait ne pourrait, par exemple, plus exister aujourd'hui sur la plateforme.

Bref, ce n'est pas non plus la fin de YouTube, loin de là. Mais un rapide coup d'œil suffit pour comprendre que la plateforme risque d'évoluer dans un certain sens, qui ne plaira pas à tout le monde.