FN Meka : Quand Capitol signe pour la première fois de l'histoire un rappeur virtuel

C'est donc ça le multiverse ? Le rappeur virtuel devenu une star de TikTok, cumulant plus de 10 millions d’abonnés a finalement signé un deal avec le label Capitol. C’est tout simplement une première dans l’industrie de la musique. L’occasion pour nous de vous parler de ce drôle de robot.

Un robot guidé par une intelligence artificielle

Crée en 2019, l’étrange personnage virtuel prend la forme d’un rappeur aux cheveux verts, tatoués sur tout le corps, vêtu de grandes marques de luxe telles que Gucci ou encore Louis Vuitton. Notamment présent sur TikTok, FN Meka réalise des challenges inspirés des plus populaires sur la plateforme en mélangeant monde réel et virtuel.

Mais c’est surtout dans la musique que ce cyborg fait du bruit puisqu’il a dévoilé plusieurs tracks dont un récemment en collaboration avec l’influenceur Fortnite, Clix, et le très connu rappeur d’Atlanta, Gunna. Pour réaliser ces morceaux, FN Meka est basé sur une intelligence artificielle qui analyse les tendances musicales et en découle des paroles et des mélodies. En ce qui est de la voix, c’est une vraie personne qui s’en charge.

Une idée qui ne fait pas l'unanimité

Un projet qui fait des réticents, et visiblement les créateurs du robot savaient qu’il allait diviser au vu de sa description sur ses réseaux :

"Rappeur robot pas accepté dans ce monde"