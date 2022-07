Foot : nos maillots préférés de la saison 2022-2023

La saison 2022-2023 de football va bientôt officiellement commencer, une occasion pour revenir sur les tenues qui seront portées par les équipes et d'élire, selon nous, les meilleures d'entre elles.

Venise FC (Domicile et extérieur)

Que dire de plus si ce n'est : "la classe". Le maillot parle de lui même. Un nouveau sans faute de la part du club de la capitale des amoureux.

Le maillot extérieur est aussi incroyable, vraiment.

Manchester United (Domicile)

Un col rétro, un rouge sombre et un logo bien mis en évidence qui rendent le nouveau costume des red devils très agréable à regarder.

Juventus (Domicile)

Les couleurs restent les mêmes que d'habitude, mais les rayures noirs formées de mini triangles ajoutent une petite touche de nouveauté et de fraicheur qui fait du bien au maillot 2022-2023 de la Vieille Dame.

AS Rome (Domicile)

Un dégradé de rouge bordeaux agrémenté de losanges rappelant les mailles des gladiateurs. Ce nouveau maillot de l'AS Rome est fait pour remettre le club de la capitale italienne au sommet.

Arsenal (Extérieur)

Cette année, les gunners annoncent la couleur pour leurs matchs extérieurs. Un superbe ensemble entièrement noir sur lequel on distingue des formes qui s'inspirent des alentours de l'Emirates Stadium.

Real Madrid (Domicile)

Sobre, nostalgique, épuré, sont les termes que l'on emploie lorsque l'on voit le nouveau maillot du Real Madrid. Assez pour permettre aux Merengues de conserver leur titre européen ?

Norwich (Extérieur)

Une couleur unie avec de sobres et fines rayures dorées qui donnent à ce maillot 2022-2023 de Norwich un vrai caractère.

FC Barcelone (Extérieur)

Pour cette nouvelle saison, le Barça délaisse les couleurs de la catalogne pour son maillot extérieur. A la place, le club espagnol a décidé de s'inspirer des médailles des Jeux Olympiques en rappel à l'édition de 1992, qui s'est déroulé à Barcelone.

Paris Saint Germain (Extérieur)

Si le maillot domicile du club parisien suscite beaucoup de critiques, le maillot extérieur a été bien mieux accueilli. Une prise de risque au niveau du gris clair qui semble avoir porté ses fruits.

Celtic FC (Domicile)

Du côté du Celtic FC, on reste sur du classique mais ça marche. Rayures blanches et rayures vertes "pelouse" combinent à merveille pour le plus grand plaisir des écossais.

Maintenant, on espère qu'une chose, que ces maillots apportent autant de réussite sur les terrains que dans les rayons.