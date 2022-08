Football : les buts inscrits le plus rapidement

Ce 21 août le PSG s'est imposé contre Lille sur le score de 7 à 1. Mais le fait de la soirée, c'est l'ouverture du score de Kylian Mbappé dans un temps record. Ca nous a donné envie d'en faire une compilation, alors la voici !

Mbappé vs Lille - 8 secondes (2022)

C'est le but qui nous a donné envie de faire cette compilation. Une combinaison très bien amenée avec une passe ingénieuse de Lionel Messi conclue par le natif de Bondy, tout ça en 8 secondes ! Un record en Ligue 1 à égalité avec le prochain but.

Michel Rio vs Cannes - 8 secondes (1992) :

Un bon match de Ligue 1 comme on les aime ! Sauf que cette fois-ci, en ce 15 février 1992, Michel Rio nous offrait un sublime but inscrit en seulement 8 secondes. Il faudra attendre 30 ans pour que ce record soit égalé par Kylian Mbappé.

Neymar vs Honduras - 14 secondes (2016) :

Le record du but inscrit le plus rapidement de l'histoire des Jeux-Olympiques n'est détenu par personne d'autre que Ney' ! A la suite de ce contact avec le gardien, l'attaquant parisien restera près de 4 minutes au sol avant d'être transporté sur civière puis remis sur pied quelques minutes après.

Roy Makaay vs Real Madrid - 10 secondes (2007) :

Sur une récupération dès l'engagement, Roy Makaay inscrivait en 2007 le but le plus rapide de la Ligue des Champions, en 10 secondes.

Benzema vs FC Barcelone - 21 secondes (2011) :

C'est le but inscrit le plus rapidement dans un classico. Le Real Madrid a d'ailleurs perdu le match sur le score de 3-1, mais bien joué quand même KB9 !

Shane Long vs Watford - 7 secondes 69 (2019) :

C'est le but le plus rapide de l'histoire de la Premier League ! C'est d'ailleurs sûrement la seule statistique intéressante de la carrière de Shane Long, mais on ne peut pas lui retirer.

Hakan Sukur vs South Korea - 11 secondes (2002) :

Turquie - Corée du Sud, match pour la 3ème place, les deux nations sont à leur prime et Hakan Sukur décide de mettre tout le monde d'accord au bout de seulement 11 secondes. La Turquie gagnera d'ailleurs sur le score de 3-2. C'est au passage le but le plus rapide de l'histoire de la Coupe du Monde.

Mike Grella vs Philadelphia Union - 7 secondes (2015) :

Rien à dire à part que c'est le but plus rapide de l'histoire de la Major League Soccer.

Van Crooij vs Az Alkmaar - 8 secondes (2022) :

Une combinaison qui ressemble beaucoup à celle de Kylian Mbappé, et qui donnera le but le plus rapide de l'histoire de l'Eredivisie.

Inconnu - 2 secondes :

Alors oui, on sait pas qui c'est, de quand date la vidéo et dans quel pays a eu lieu le match, mais on vous l'offre en bonus.