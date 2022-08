Football : les dossiers chauds du Mercato

Dans cette dernière ligne droite du mercato, de nombreuses rumeurs de transferts restent en suspens. On a décidé de vous faire une petite liste des meilleures d'entre elles :

Cristiano Ronaldo

C'est certainement LE feuilleton le plus brulant de ces prochains jours. L'attaquant portugais aura fait parler de lui durant tout le mercato. Depuis plusieurs semaines, il a été annoncé qu'il souhaitait quitter le club mancunien pour pouvoir jouer dans une équipe présente en Ligue des Champions. Annoncé à Chelsea, puis à l'Atletico, puis à Dortmund, Cristiano n'a toujours pas trouvé preneur et le temps presse.

Dernières rumeurs : Le Sporting Portugal et l'Olympique de Marseille.

Les "indésirables" parisiens

"Au PSG, c'est la fin des paillettes", tels ont été les propos de Nasser Al-Khelaïfi fin juin. Une déclaration qui semblait annoncer la fin des arrivées de stars surpayées et le départs des "indésirables". Ces joueurs qui conservent des salaires importants mais qui ne rentrent pas dans les plans de l'entraineur Galtier ont donc été invités à partir et ont été, pour certains, placés dans un loft pour des entrainements à part.

Dernières rumeurs : Navas à Naples, Paredes à la Juventus et Herrera à l'Atletic Bilbao.

Frenkie De Jong

C'est également un feuilleton qui a commencé au début du mercato et qui n'est toujours pas conclu. Si le FC Barcelone réalise de superbes transferts, le club a dû s'employer et activer de multiples leviers afin de trouver des fonds suffisants. Un de ces leviers est la baisse de la masse salariale. Malheureusement pour lui, Frenkie de Jong est un des joueurs avec le salaire le plus conséquent et certainement l'un des joueurs à la plus-value la plus importante de l'effectif. De ce fait, le club catalan a longtemps essayé de lui trouver une porte de sortie, mais le joueur a toujours insisté pour rester.

Dernière rumeur : Bayern de Munich.

Bernardo Silva

Ça s'agite autour de Benardo Silva ces derniers jours. L'un des joueurs les plus importants de Manchester City a été en relation avec le FC Barcelone qui le suit de très près. Si le joueur ne semble pas contre un départ en catalogne c'est son club qui ne semble pas prêt de le lâcher. Ce mercredi 24 août aura lieu un match amical entre le Barça et City, à cette occasion il y aura des discussions concernant le joueur portugais. Récemment, c'est le Paris Saint Germain qui est rentré dans la course, même si on voit peu comment ils vont trouver de la place à l'ancien monégasque.

Dernières rumeurs : Paris Saint Germain et FC Barcelone.

Antony

Ce sera peut-être le dernier GROS transfert de cette période estivale. Le virevoltant ailier droit de l'Ajax plait énormément à Manchester United qui, après avoir recruté Casemiro pour 70 millions d'euros, va sûrement de nouveau casser sa tirelire.

Dernière rumeur : l'Ajax demande 100 millions pour Antony.

Adrien Rabiot

Adrien Rabiot a fait parler de lui cet été. Longtemps écarté du groupe de l'équipe première, avec qui, il n'a pas fait la préparation estivale, il a été proposé dans plusieurs clubs. Celui dont le milieu de terrain français a été le plus proche est Manchester United. Malheureusement, le club a récemment acheté Casemiro et ne semble plus déterminé à acheter Rabiot.

Dernière rumeur : déclaration de son entraineur, Allegri : "Il a été important l'an dernier. Il jouera demain (lundi) et il jouera cette année. Le marché c'est autre chose et c'est normal que les joueurs aient des envies voire des possibilités de départ".

Aubameyang

Arrivé l'hiver dernier dans le club catalan, Aubameyang est déjà proche de faire ses valises. Avec Lewandowski, Fati, Dembele, Raphinha, Depay, Torres, le Barça a un surplus d'attaquant. Au départ l'intention était de rompre le contrat de Memphis Depay, mais ces derniers jours, Chelsea a fait des propositions concernant Aubameyang. Des propositions que le FC Barcelone ne peut pas négliger et qui vont pousser le club à vendre un joueur qui s'était montré irréprochable jusqu'à présent.

Dernière rumeur : offre de 15 millions d'euros de Chelsea.

Leão

Il est l'un des joueurs les plus importants du sacre de l'AC Milan l'année dernière et ses performances ont tapé dans l'œil des plus grands clubs européens. Au départ le champion de Serie A ne semblait pas vouloir s'en séparer mais il y a des offres qu'on ne peut pas refuser. Surtout lorsqu'elles viennent d'Angleterre et qu'elles frôlent les 100 millions. C'est ce que risque de mettre le club de Chelsea pour s'offrir les services de l'ailier portugais.

Dernière rumeur : offre de 95 millions d'euros de Chelsea.

Fofana

Décidément, Chelsea s'apprête à affoler cette fin de mercato. Alors qu'ils ont déjà recruté Koulibaly pour 40 millions d'euros, le club londonien va très certainement recruter un nouveau défenseur central. Il s'agit de Wesley Fofana, qui a récemment fait la demande à son club de le transférer. Après St-Etienne et Leicester, le défenseur français va donc franchir un nouveau cap et envoie un signal fort à Didier Deschamps en vue de la Coupe du Monde.

Dernière rumeur : offre de 80 millions d'euros de Chelsea.

Cavani

Un retour en Ligue 1 était tout proche pour El Matador, mais ce ne sera visiblement pas le cas. En effet, l'ancien attaquant du PSG semble avoir trouvé un accord avec le club de Valence alors qu'il était en contact proche avec Nice. En tout cas, on lui souhaite bonne chance dans son nouveau club, probablement le dernier avant un possible retour chez lui en Uruguay, à l'instar de son compère Luis Suarez.

Dernière rumeur : accord trouvé avec le FC Valence.