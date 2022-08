Football : les pires mains de l’histoire

C’est sûrement la règle numéro 1 du football… C’est même presque intuitif au vu du nom du sport. Toucher la balle de la main dans le foot est pénalisé d’une faute, hormis si le geste est effectué par un gardien de but. Cependant, il n’est pas rare de voir des joueurs effleurer involontairement le ballon, c’est même courant. Mais parfois, des joueurs un peu trop généreux nous offre des moments d’anthologie tout droit sortis d’une compilation de handball. Pour célébrer la beauté du geste, voilà une liste des pires (ou meilleures) mains de l’histoire du Football.

Giorgio Chiellini :

Une inspiration directe du Volleyball pour sa première dans le championnat américain.

Luis Suárez :

Une main qu’il a qualifié lui-même de "meilleur arrêt du tournois", c’est ce geste qui permettra à l’Uruguay de rejoindre les demi-finales du la coupe du monde 2010. Oui… Le joueur ghanéen rate son penalty par la suite…

Thierry Henry :

Barrages de Coupe du Monde face à l’Irelande, 1-1 103ème minutes, la main est discrète mais terriblement efficace. Merci Titi pour la qualification.

Diego Maradona :

Sûrement la main la plus connue de l’histoire du football. Survenue quelques minutes après qu’il mette l’un des plus beaux buts de tous les temps, Diego Maradona a continué de faire dans le surréaliste. Le geste a carrément été élevé au rang de "Main de dieu". Inutile d’aller plus loin dans les explications, les 16 millions de vues parlent d’eux-mêmes.

Lionel Messi :

Messi a beaucoup de similitudes avec Maradona. Ils sont tous deux argentins, ont le même profil de joueur, ont marqué le même but en dribblant tout le terrain mais ont également marqué une main similaire. Cette fois-ci lors d’un match moins important qu’un quart de finale de Coupe du Monde, mais suffisant pour continuer de comparer les deux légendes.

Vata :

Main rentrée dans le patrimoine du football français qui a privé l’Olympique de Marseille d’atteindre la finale de la Ligue des Champions 1990. À 7 minutes de la fin le joueur angolais dévie la balle dans les filets olympiens d’une main ferme. Le geste sera qualifié de "main du diable".