Football : les pires simulations de l'histoire

Si le football est souvent à l'origine de sublimes moments, de magnifiques gestes techniques, de belles retournées acrobatiques ou encore de grosses frappes dans la lucarne, il arrive qu'il y ai des moments moins glorieux. En effet, certains joueurs nous ont gratifié de leurs plus belles roulades et plongeons afin d'obtenir une faute ou un carton à l'encontre de leur adversaire. Des simulations dont on a décidé de vous livrer notre petit Top :

Neymar vol.1

On connaissait son talent dans le domaine mais en match amical, assez culoté Neymar...

Neymar vol.2

Les fameuses roulades. L'origine de beaucoup de mèmes !

Cristiano Ronaldo

Oh Cristiano, oh Cristiano, pas ça pas ça, pas ça Cristiano ! Oh non pas ça, pas aujourd’hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait !

Dayverson

Comme quoi, une petite tape dans le dos semble faire très très mal, faites attention la prochaine fois.

Vidal

Mr. Vidal ose même demander le pénalty.

Adryan

Il y a faute ok, mais trouver la force pour replonger, il fallait l'inventer.

Luis Suárez

Sacré Luis, toujours ce besoin d'en faire plus.

Fonseca

Combat de Air Boxing au Brésil.

David Luiz

On l'a vu le petit sourire David, on l'a vu.

Sterling

Le fameux pied dans la pelouse qui offre un penalty à City.