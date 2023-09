Formulix vs. Puristes : le choc des fans de F1

Cette semaine, la Fédération Française de la Lose s'est penchée sur la Formule 1 et plus particulièrement sur ses fans.

Amour, Gloire et V8

Plus jeune, plus féminin et moins européen : depuis quelques années, la Formule 1 cherche un nouveau public. Pari réussi avec « Drive to survive », dont la sixième saison est actuellement en production. La série, qui propose aux fans une plongée inédite au cœur de la catégorie reine du sport automobile, est devenue rapidement un phénomène mondial et a créé, par la même occasion, une nouvelle catégorie de fans de F1 : les Formulix.

On en a tous un dans notre entourage. Le Formulix, c'est cette personne qui ne regarde pas les Grands Prix en entier, mais uniquement le départ et le podium, qui pense que l'hymne des Pays-Bas est le générique de fin de la Formule 1, ou encore celle qui ne suit par la saison de F1 par peur de se spoiler la prochaine saison de Drive to Survive.

"La F1, c'était mieux avant"

4 ans après l'introduction de la série, tout le public F1 est composé de Formulix... Tout ? Non ! Une petite sphère d'irréductibles puristes résiste encore et toujours à l'envahisseur Netflix. A l'opposé du Formulix donc, le puriste c'est la personne qui depuis 20 ans tanne tout son entourage pour le convaincre de se lever à 6h du matin pour regarder le GP du Japon, la personne qui ne jure que par le V8 (qui n'est plus en vigueur depuis 2014) mais le puriste est surtout la personne qui regardait la F1 avant qu'elle soit populaire.

A l'instar du puriste dans le rap, il a attendu toute sa vie pour que le grand public aime son pilote préféré et maintenant que ce pilote est aimé de tous, il va dénoncer le côté mainstream de la discipline. Mais ce qui énerve le plus le puriste, c'est le Formulix. Lui qui ne fait pas la différence entre des pneus hard et des soft et qui ne sait pas ce qu'est un undercut.

Alors, team Formulix ou team Puriste ?