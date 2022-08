Fortnite : Le jeu lance une collab' avec Dragon Ball Z

Le monde de Fortnite n'a jamais vu une telle puissance ! Quatre personnages emblématiques de Dragon Ball Super, Son Goku, Vegeta, Bulma et Beerus, sont arrivés dans le jeu…

L'événement Dragon Ball est arrivé dans Fortnite alors que le jeu connaissait un léger déclin par ses utilisateurs. Mais il semblerait que cette collaboration avec le célèbre manga Dragon Ball Z ait relancé le game. Maintenant, vous pouvez déclencher un Kamehameha sur vos ennemis ou voler dans le ciel sur un nuage Nimbus dans Fortnite. Il y a aussi une foule de récompenses Dragon Ball à débloquer en complétant les défis Dragon Ball.

Pour les connaisseurs

Comme vous pouvez l'imaginer, la gamme habituelle de quêtes et de défis thématiques sera disponible au fur et à mesure que les joueurs progressent et sera visible dans un menu de progression, qui suit les réalisations accomplies dans les expériences Battle Royale et Dragon Ball Adventure Island. Les joueurs peuvent s'attendre à des blinds arrière, des pioches, des planeurs, des emotes et plus encore comme récompenses.

Les festivités DBZ envahissent le jeu avec toutes sortes d'activités à explorer. Il y a de nouvelles armes DBZ à venir dans Battle Royale : la possibilité de monter à bord d'un navire de croisière et de passer du temps avec d'autres joueurs en regardant des épisodes de DBZ, une île d'aventures entière sur le thème de DBZ à explorer, un tournoi de duo compétitif pour tester vos compétences, et toutes sortes d'articles à acheter dans le magasin.

Le jeu fait déjà le tour d'internet, et nombreux sont ceux qui trottent déjà les personnages, à voir quelle sera la prochaine collab Fortnite.