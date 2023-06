Franck Gastambide : "j’ai la photo que personne n’a : un selfie avec Kool Shen et AKH"

Très respectueux des anciens et toujours ébahi devant eux, Franck Gastambide a réussi un jour lors d’un spectacle de Malik Bentalah - ou se sont rendus Kool Shen et AKH – à les réunir pour faire un selfie. Une photo dont il est très fier et qu’il est probablement le seul à avoir au monde.

Franck Gastambide était de passage dans On n’est pas fatigué pour présenter son nouveau film Medellin, sorti le 2 juin sur Amazon. A l’affiche, on retrouve Ramzy, Anouar Toubali mais aussi Mike Tyson. Un véritable « rêve de gosse » pour Franck Gastambide d’avoir pu faire jouer l’ex boxeur dans sa dernière réalisation.

