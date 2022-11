Franglish revient sur l'histoire de "My Salsa", sa collab certifiée Diamant avec Tory Lanez

Dans leur émission Bang Bang, Olivia et Muxxa ont reçu Franglish. Il nous raconte l'histoire du feat My Salsa. En gros, Franglish écoute Tory Lanez depuis longtemps, il ponce ses sons, danse dessus, bref il est fan. On lui propose un feat avec Tyga ou Tory Lanez, il envoie alors un titre qu'il avait de côté depuis 2019. Tory accepte, le feat se fait et là PAF ! Le single My Salsa est disque d'Or en deux mois.

Un hit franco-américain

Muxxa, notre animateur, grand fan du rappeur américain Tory Lanez, observe que dans " My Salsa ", Franglish plie le game, étant " au-dessus de Tory Lanez ". Le natif du 20ème arrondissement à Paris, raconte comment le son s'est construit. Le refrain venait de Franglish, ils ont ensuite bossé chacun de leur coté sur leur couplet. Une fois le son sorti, il faut passer au clip et là c'est le drame, Tory Lanez n'est pas dispo pour les dates de tournage, le prodige français doit donc faire le clip seul et Tory aurait " boudé " de ne pas être sur les images . Mais comme le dit justement Franglish cette embrouille "ne l'a pas empêché de hisser son morceau au rang de disque de Diamant (soit 250.000 ventes).

Bravo Franglish, on attend la suite.