Freestyle : le festival est de retour à l'Espace Périphérique de la Villette !

Le festival Freestyle convie ses acteurs les plus créatifs du moment au Périphérique de La Villette le 27 et 28 mai. Hot spot de la fête parisienne et jonction entre la périphérie et le centre, Freestyle en célèbre toutes les expressions : danse, musique, art, sport, mode… Familial en journée avec ses ateliers et ses initiations tous niveaux, Freestyle glisse vers la fête après le coucher du soleil.

Le festival est entièrement gratuit et ouvert à toutes et tous, plus d'informations ici .