Frenetik annonce son grand retour en septembre

Après la sortie de son single Cheval Blanc le 10 juin dernier, Frenetik était relativement calme en terme de sortie. Mais après la sortie d'une vidéo promotionnelle composée de freestyles où il répète sa phrase "je suis la rose noire", le rappeur belge annonce la couleur et le titre de son nouveau projet Rose Noire.

Freno is back

Le projet sortira en septembre prochain, et le mood a l'air très dark. On attend de voir ce que nous réserve Frenetik après son très bon premier album, Jeu de Couleurs.

La cover

On voit la moitié de son visage et le tout est très sombre. Une photo en noir et blanc ainsi qu'un effet très rustique. Frenetik semble nous préparer un album sombre, et on attend les clips qui vont suivre avec impatience.

L'album sortira le 23 septembre et on a déjà hâte de connaitre la tracklist !