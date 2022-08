Fresh la Peufra : comment continuer après un buzz aussi rapide ?

Fresh La Peufra, le vainqueur de Nouvelle École a été suivi de très près après la sortie de l'émission. Nombreux sont ceux qui ont apprécié le rappeur liégeois pour son apparition sur Netflix, d'autres ont apprécié le morceau Chop, et d'autres ont validé la totalité du projet du rappeur belge.

Que s'est-il passé après le succès de Nouvelle École ?

Mais comment continuer à rester dans le top des classements après un buzz aussi rapide, c'est la question que beaucoup se posent. Et Fresh semble être bien conscient de ce statut qui peut être éphémère, car lui même a mis de nombreuses fois le hashtag #PasEncoreLHeureDeFêter sur ses posts Instagram. Il a sorti un EP, Bientôt à l'abri, juste après l'émission qui a beaucoup plu, dont le morceau Mama, et bien évidemment Chop.

Fresh gère son buzz

Le rappeur Liégeois a en effet très bien géré le buzz, avec comme méthode la consistance. C'est le cas pour Fresh qui reste dans la course avec la sortie imminente d'un gros featuring avec Niska. On entend les 2 rappeurs répéter la fameuse gimmick "Allez Dehors" des battles de Nouvelle École, et ça sent le tube à plein nez.

Après un buzz d'une telle envergure, le tout sera de proposer des morceaux par la suite qui seront appréciés du public, tout en étant aussi efficace.

On attend la suite, probablement un prochain projet pour Fresh qui sera le plus significatif de sa carrière. Parce qu'à la suite de ce featuring avec Niska, et du retour du "allez dehors", le tout sera d'innover.

La suite au prochain épisode.