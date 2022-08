Fresh La Peufra et Niska se retrouvent dans "Allez Dehors"

Niska x Fresh La Peufre : c'est dispo !

Collaboration attendue

On avait vu la complicité entre les deux rappeurs dans la série Nouvelle École avec la gimmick "Allez dehors !", mais jusqu’à aujourd’hui nous n’avions pas encore le droit à une réelle collaboration. Et bien c’est désormais chose faite et le titre s’appelle… Allez dehors !

Un titre efficace

Il n’aura vraiment pas fallut longtemps pour avoir le droit de les entendre ensemble, et pour le coup le morceau n’aurait pas pu être plus efficace. Avec une construction couplet-refrain-couplet-refrain, et l’utilisation d’une gimmick déjà connue, Fresh et Niska ont voulu taper dans le mille, et c’est réussi. Certains sur les réseaux sociaux ont aussi remarqué le potentiel de Allez Dehors et ont tenté de prévenir quant à son aspect viral :

Pour accompagner la sortie, les deux rappeurs dévoileront un clip disponible à partir de 18h, dont on a déjà eu le droit à quelques images :

On attend désormais la suite du côté de Fresh La Peufra qui semble plus productif que jamais depuis sa victoire dans Nouvelle École. En même temps, "100K faut bien que ça serve".