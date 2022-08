Fresh La Peufra nommé "citoyen d'honneur" à Liège

Ce 12 Août avait lieu la cérémonie des Citoyens d'Honneur à Liège. Fresh La Peufra, le gagnant de l'émission Netflix Nouvelle Ecole a été honoré lors de cet évènememt.

Une belle récompense

Fresh La Peufra enchaîne les évènements depuis sa victoire de Nouvelle Ecole, et avoir être honoré dans sa ville est une étape en plus de passée, on imagine la fierté que doit ressentir le rapeur liégois. La mairie de Liège explique que : "L’objectif de cette cérémonie est d’honorer celles et ceux qui œuvrent ou ont œuvré, par leurs actions personnelles, leurs carrières exemplaires, leurs réalisations ou leurs performances, au développement et/ou à la renommée de Liège."

De gauche à droite au premier plan : Fresh la Peufra, Isabelle CORTEN, Céline SCHEEN, Jonas GERCKENS, Elsa LOUREIRO, Ryad MERHY à l'arrière plan : Arnaud DELVEN - liege.be

Sur un post Instagram Fresh partage son ressenti sur l'évènement :

"Cet été je pourrais jamais l’oublier, la semaine passée la ville de Liège, ville dans laquelle je suis née et ai vécu depuis toujours m’a remis cette récompense « citoyen d’honneur ».

Ce titre est je pense le plus beau cadeau que j’aurai pu recevoir car il reflète clairement mes objectifs.

Devenir un modèle de réussite et rendre fier toute une ville et un pays c’est une chose qui est grave importante pour moi et c’est que le début.

Je compte sur vous mes belges pour m’accompagner pendant ce long voyage !"

Il a tout de même fini le post par son hashtag #PasEncoreLheureDefêter, à croire que malgré tout cela, Fresh garde les pieds sur terre. Niveau musique, on attend la suite et le clip avec Niska en préparation.