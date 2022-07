Fresh la Peufra : on a tapé la discut avec son premier sosie

Depuis quelques jours, les réseaux sont envahis par les vidéos d'un jeune homme surnommé le "sosie" de Fresh La Peufra. On le voit, micro en main, rapper le single Chop, aujourd'hui disque d'or, et surtout ambiancer des boites de nuit en Espagne.

Fresh La Peufra a même tweeté sur son "sosie" en disant "Bonjour, du coup le mec qui se fait passer pour moi en boîte, il prend combien pour le show ? Juste pour que je m’adapte"

Nos équipes l'ont contacté pour en savoir un peu plus.

L'interview

Qui es-tu ? Présente toi

Moi c'est Stockno , j'ai 18 ans et je suis originaire du 93. Et dans la vie je suis étudiant, je bosse aussi à côté et je fais de la musique.

Depuis quelques jours on te voit partout, explique nous quand on a commencé à te dire que tu ressemblais à Fresh ? Est-que les gens te reconnaissent dans la rue ?

En fait ça a commencé à partir de la deuxième partie de l'émission, au début c'était surtout mon entourage et mes potes qui me disaient "tu ressembles trop à Fresh", ou encore à mon taff, mais c'est quand je suis allé en Espagne que ça a commencé à "péter"

"C'était pas prévu du tout ! À la base je suis allé en Espagne avec mes potes pour kiffer"

Justement, comment tu t'es retrouvé à faire un show-case en Espagne ?

C'était pas prévu du tout ! À la base je suis allé en Espagne avec mes potes pour kiffer, et c'était dans une ville où il y avait beaucoup de français. À partir de ce moment là, y'a eu au moins tous les jours des personnes qui me prennaient pour lui, ou qui demandait si j'étais Fresh.

"Et pour rigoler je suis allé voir le DJ et je lui ai demandé de mette le son Chop, et la il m'a dit "Tu sais rapper ?", j'ai répondu oui et il m'a filé le micro."

Et un soir, on est allé en boite et ça a commencé à parler. Mes potes entendaient des "Y'a Fresh dans la boîte" etc, donc certains savaient très bien que j'étais pas vraiment Fresh, mais d'autres y croyaient vraiment. Et pour rigoler je suis allé voir le DJ qui savait que j'étais pas vraiment Fresh, et je lui ai demandé de mette le son Chop, et la il m'a dit "Tu sais rapper ?", j'ai répondu oui et il m'a filé le micro.

Et là tout le monde a pété un câble, j'avais des flashs partout dans les yeux je comprenais rien c'était la folie et en vrai c'était un bet de moment. Puis même après on me demandait des photos et tout. Donc de base c'était vraiment pour délirer et rigoler.

De base c'était vraiment pour délirer et rigoler.

Du coup c'était juste un délire ou tu vas continuer, on t'a proposé des projets ou autre suite à ça ?

Moi c'était clairement pour rigoler, et après cette soirée on m'a contacté pour aller à une pool party, en Espagne aussi, on y est allé avec mes potes et on y a mis le feu. Ou j'ai reçu plein de messages et tout, mais j'avais peur qu'on le prenne mal et au final je trouve que c'est cool le gens le prennent à la rigolade.

Mais à la base je suis rappeur je fais du son, donc je pense pas continuer de le faire beaucoup, si on me propose pourquoi pas mais je veux surtout me faire connaître en tant que Stockno.

Et la question que tout le monde se pose : t'as pris combien pour le showcase ?

Hahaha ça je réponds pas ! Je vous dirai peut-être plus tard.

Si je l'imite c'est que j'aime ce qu'il fait et que je le respecte un minimum.

Et t'as discuté avec Fresh suite à ça ?

Même pas, j'ai essayé de lui envoyer un dm mais il a pas répondu. J'ai répondu à son tweet sur moi, c'était pour rigoler même si certains n'ont pas compris la blague. Je suis pas du tout dans une optique à vouloir prendre son truc, si je l'imite c'est que j'aime ce qu'il fait et que je le respecte.

"Nouvelle Ecole" : t'as validé ?

Grave, j'ai suivi l'émission je trouve ça trop cool pour le rap qu'il y ait une place sur Netflix.

T'as des favoris ?

Fresh j'ai kiffé, BB Jacques aussi parce qu'il se démarque grave, et Elyon aussi en terme d'émotion même si pour certains il avait pas sa place dans une émission rap rap, j'ai kiffé ce qu'il faisait.

Et tu coup tu rappes dans la vraie vie ?

Yes moi c'est SKN, le diminutif de Stockno. Je rappe depuis 4 ans, j'ai sorti qu'un son sur les plateformes mais sinon je bosse dans mon coin. Je fais des sons en studio ou je rap en soirée avec mes potes.

Et c'est quoi la suite, les projets ?

En vrai je sais pas encore, je pense pas continuer à être le sosie de Fresh longtemps, j'aimerais qu'on me prenne au sérieux et j'ai pas envie de garder cette étiquette de sosie. Je veux faire mon chemin de mon côté.

Et alors ça aide pour pécho d'être le sosie de Fresh La Peufra ?

Bien sûr ça aide, mais on va dire que c'est surtout mes amis qui ont profité de la fin du show case (rires).