Fresh réagit à la punchline de Shay sur Nouvelle École

C'est une punchline qui aura fait couler beaucoup d'encre. Fresh a sorti le 28 octobre dernier son premier album "A l'abri" et celui-ci comprend trois featurings prestigieux : SCH, Niska et Shay. Et c'est justement le morceau partagé avec la rappeuse bruxelloise qui a attiré l'attention des auditeurs.

Un montant colossal

A la fin de son couplet, Shay glisse : "Et j'suis pas v'nu pour montrer mes robes / Boss bitch, j'ai pris cinq fois c'qu'a pris Fresh dans Nouvelle École". Tandis que le gagnant du concours Netflix a gagné le joli pactole de 100 000 €, la rappeuse aurait quant à elle empoché près d'un demi-million d'euros...

Invité dans l'émission Studio 41 d'Ismaël Mereghetti et Elena Oliveira, Fresh a réagi à la fameuse punchline avec humour.