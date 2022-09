Future : sa nouvelle target, c'est Beyoncé

Future, le plus toxique des toxics boys a fait parler de lui dans l'un de ses derniers couplets, dans le morceau "Bullseye 2", où il était invité par le rappeur Real Boston Richey. Après lui avoir offert une chaîne à quelques milliers de dollars, Future a donné un couplet plein de gossip, où il explique son envie de pécho Beyoncé, et il parle même de son histoire avec Ciara.

"Si Jay-Z n'était pas mon gars, j'aurais été le genre de mec à aller chiner B (Beyoncé), Mais je coucherais encore avec C (Ciara)

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

La relation Jay-Z / Future

La relation entre Jay-Z et Future est relativement changeante depuis ces dernières années. Dans l'album 4:44 de Jay-Z sorti en 2017, Jay-Z et Future avaient eu une légère embrouille suite à des paroles de Jay-Z concernant Future et Ciara. Dans le morceau Kill Jay-Z il avait dit ” Je ne sais même pas ce que tu aurais fait/Dans le futur, d'autres mecs joueront au football avec ton fils", une référence à l'enfant de Future avec son ex-fiancée Ciara et son mari actuel, le quarterback des Seahawks de Seattle Russell Wilson*.*

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Future s'était exprimé et avait dit de Jay-Z "qu'il était sensé soutenir la communauté hip-hop et laisser la NFL à la NFL". Depuis les rappeurs ont été en bons termes mais il s'agit peut-être d'une petite vengeance de la part du Future qui sait, après tout il est scorpion, et la vengeance est un plat qui se mange froid chez eux.