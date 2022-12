Gagne tes places pour fêter le nouvel an au Fuckin' New Year's Eve Festival !

Tu n'as encore de plan pour le nouvel an ? Mouv' a trouvé ce qu'il te faut ! Du 7 au 15 décembre, tente de remporter 2 invitations VIP pour le FCKNYE, le plus grand nouvel an d'Europe qui se déroule simultanément à Bruxelles (Palais 12) et à Lyon (Eurexpo) ! Au programme : plus de 40 artistes, 4 scènes pour une soirée de folie de 18h à 6h du matin ! Pour gagner tes places, 2 manières :

Connecte toi sur le compte Instagram de Mouv' , abonne toi à Mouv', like le post du jeu-concours entre le 7 et le 12 décembre pour le FCKNYE Lyon et taggue la personne avec qui tu souhaites t'y rendre.

et taggue la personne avec qui tu souhaites t'y rendre. Tente ta chance à l'antenne dans l'émission Bang ! Bang de Muxxa et Olivia, du 12 au 15 décembre entre 19h et 22h et remporte un pack exceptionnel : transport*/hébergement/places VIP pour 2 personnes au FCKNYE Bruxelles !

*depuis la France métropolitaine

Publicité

Toutes les infos sur le site du festival : FCKNYE Festival : Bruxelles pour découvrir le line-up complet : PLK, Oboy, Tiakola, BB Jacques ou encore Green Montana à retrouver au FCKNYE de Lyon, mais aussi SCH, Josman, Vald, Zola ou Roméo Elvis au FCKNYE de Bruxelles où sont attendus près de 25 000 festivaliers pour bien démarrer l'année 2023 !

Bonne chance !