Gagne tes places pour le Cop1 Festival !

Le Cop1 Festival présente sa première édition le 6 octobre au Zénith de Paris à la Villette. Tente ta chance au jeu concours et gagne tes places pour assister à des concerts, débats et solidarités pour lutter contre la précarité étudiante. Pour participer, il te suffit de remplir le formulaire : ici .

Au programme de la soirée : JOK'AIR, SOSO MANESS, RIM'K, SUZANE et LÉMOFIL.

À partir de 16h, retrouvez également des intervenants engagés tels que les journalistes Salomé Saqué et Jean Massiet, La Fondation Abbé Pierre, SOS Racisme ou encore Règles Élémentaires.

Une association par et pour les étudiant·e·s

Cop1 - Solidarités Étudiantes est une association apartisane et indépendante de lutte contre la précarité étudiante. Avec une présence dans toute la France, elle porte assistance aux étudiants dans le besoin grâce à des distributions gratuites de denrées alimentaires, de produits d’hygiène, de vêtements, un accès aux droits, à la culture, au sport, à l’emploi et de nombreuses activités.

La première édition du festival Cop1 met en lumière la précarité des jeunes et participe à la reconnaissance de l’engagement des bénévoles de l'association. Tout au long de la journée et de la soirée, venez participer à des jeux, rencontrer des associations, prendre part à des débats, suivre des tables rondes… Et enchaîner les concerts ! Plus d'informations sur cop1festival.fr .