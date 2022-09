Gagne tes places pour voir Central Cee en concert !

Mouv' t'emmène aux deux dates françaises de Central Cee : rendez-vous le 5 novembre au Transbordeur à Lyon et le 7 novembre au Zénith de Paris. Pour gagner tes places, par ici !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Central Cee, la sensation londonienne

Après les succès de ses titres Day in the Life et Loading en 2020, Central Cee fait le buzz en France et dans le monde avec Doja. Caractérisé par des sonorités trap et drill sur fond de mélodies de piano, le rappeur britannique de 22 ans est influencé par la culture de son quartier Shepherds Bush et se veut aujourd'hui une voix pour sa famille et sa communauté.

Publicité

Étoile montante du rap londonien, Central Cee s'impose aujourd'hui dans les Top 10 européens avec sa deuxième mixtape 23 sortie en février 2022. Après sa présence aux festivals WeLoveGreen, Marsatac, Inversion et Cabaret Vert, il sera de retour en France pour deux concerts exceptionnels les 5 et 7 novembre prochain. Un événement à ne pas manquer !