Gagnez vos places pour Emergency Festival !

Emergency Festival revient du 28 octobre au 5 novembre 2022 à Montpellier. Véritable trait d'union entre l'essence du hip hop et les talents de demain, cette 6ème édition vous prépare huit jours de concerts, des battles de beatmaking, de beatbox et de performances graffiti.

Entre têtes d'affiches du rap français et talents de la scène locale, l'événement apporte de la visibilité aux artistes émergents et met en valeur toutes les disciplines culturelles hip hop à travers des lieux culturels incontournables de la ville.

Au programme de la sixième édition d'Emergency Festival

Le 28 octobre, retrouvez le collectif graffiti KontreBand 2 Culture et Kill The Beat Freestyle Cypher au Salon des Indépendants. Beatbox Battle revient le 1er novembre pour une 6ème édition à l'Antirouille, avec comme jury le groupe Berywam et Lexie T. Le mercredi 2 novembre, les candidats et candidates du Beatmaking Contest défendront leur proposition artistique sur scène devant Pedro Le Kraken et Riley Beats : un rendez-vous animé par MC Maleek et DJ Taj Mahal à la Halle Tropisme.

Et pour clôturer le festival, Emergency s'installe au Rockstore les 4 et 5 novembre pour deux soirées de concerts exclusifs. Mouv' vous fait gagner des places pour l'événement !

04/11/2022 : ZKR - GROS MO - MOODY

05/11/2022 : NIRO - N3MS - EKLOZ

