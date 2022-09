Gambino la MG, prochaine star du rap français ?

Le grand jeu des pronostics au sujet de la prochaine étoile du rap français est rendu difficile par la conjecture très positive dans laquelle baigne le marché de la musique. Des dizaines de nouveaux noms connaissent une percée chaque année, atteignant rapidement des marqueurs symboliques de réussite comme les millions de vues ou les cartons sur tik tok. Certains de ces artistes parviennent à s’installer durablement au sommet, d’autres ne restent que quelques semaines sous le feu des projecteurs. Dans ce festival d’étoiles filantes, Gambino la MG a l’avantage d’avoir déjà vécu une première mise en avant avec son groupe La MG, avant de redescendre parmi le commun des mortels. Il retente aujourd’hui sa chance en solo avec une certaine réussite. Sa deuxième ascension sera-t-elle la bonne ?

Mauvaise Graine avant Gambino

S’il fait de plus en plus parler de lui pour sa production personnelle, Gambino la MG a connu une bonne petite période de formation au sein d’un collectif plus large, La Mauvaise Graine, ou La MG. Le quatuor essonnien a connu une percée intéressante il y a quelques années, avec un pic en 2019-2020. Sans accéder au rang de tête d’affiche du rap français, la MG a connu une belle montée en puissance sur cette période, devenant l’une des fiertés de la nouvelle génération des Ulis.

Cette relative notoriété a permis à Gambino de comprendre et d’appréhender les conséquences du succès, sans pour autant les subir de manière trop frontale. Surtout, il a expérimenté de l’intérieur la trajectoire de son groupe. Il a ainsi eu l'occasion d’identifier les différents points de bascule entre ascension, buzz et redescente, et analyser les éléments appuyant la dynamique globale d’une carrière. Avec les aspects positifs et négatifs de cette expérience derrière lui, son parcours n’en est que facilité : les erreurs à ne pas faire ont déjà été commises.

Evidemment, ce qui a fonctionné en groupe en 2019 ne sera peut-être pas aussi efficace en solo en 2022. La bonne marche en avant de Gambino la MG, et surtout sa progression en termes de chiffres et de production depuis deux ans prouve tout de même qu’il a compris comment stabiliser l’intérêt autour de son travail. Symbole de la bonne voie sur laquelle il est engagé, son concert à la Cigale en novembre viendra concrétiser des mois de charbon, refermant la page du rookie en pleine ascension pour ouvrir le chapitre du rappeur installé appelé à changer de dimension.

En attendant de savoir si Gambino passera un cap pour devenir un poids lourd du rap français, ou s’il devra ramer pour ne pas redescendre, son histoire nous enseigne quelques certitudes : il est tout à fait possible de représenter l’héritage de Sinik et des grands noms du 91 tout en répétant inlassablement “ toute la stup’ est dans mon cul ” sur un featuring avec Leto.

L’héritage des Ulis

Avant d’évoquer les grands-frères de Gambino dans le rap, il est nécessaire de faire un petit retour en arrière sur son histoire personnelle. Sa double-condition de membre d’une famille d’origine congolaise, et d’enfant des Ulis, fait de lui un artiste aux influences tiraillées. Côté famille, ses premières sensations musicales sont à chercher dans les discographies de Koffi Olomidé ou Papa Wemba. Côté 91, ce sont les rappeurs des années 2000 qui font l’essentiel de sa culture : Sinik et Grodash notamment sont régulièrement cités parmi ses grandes influences.

Véritable centre de formation du rap français, la cité des Ulis a toujours poussé ses plus jeunes habitants à se tourner vers la musique. Gambino la MG a grandi dans l’ambiance des battles de Dégaine ton style, a pu accéder facilement aux séances studio pour se professionnaliser. Son premier concert, avec son groupe la MG, s’est déroulé sur une invitation de Sinik, en première partie à la Bellevilloise. Sa première séance studio est elle aussi marquée par la présence de l’auteur d’Une époque formidable. L’ombre d’un ancien poids lourd de l’industrie du disque est forcément encourageante quand on se lance dans la musique, en particulier quand on a encore un pied dans le foot, l’autre dans les études, et les mains dans la rue.

Comme beaucoup de jeunes adultes de sa génération, Gambino la MG est une somme d’influences. Sa musique s’en ressent, entre ses tendances à dévier vers l’afrotrap, sa maîtrise des codes de la drill, ses références de rap français des années 2000, et son oreille toujours tendue vers les évolutions de la pop urbaine. C’est la principale force de Gambino la MG jusqu’ici : s’il se cantonne parfois à des chemins trop balisés, il a le mérite de toujours chercher à élargir sa proposition. En résulte un dynamisme indispensable pour un jeune artiste en développement, même s’il devra affiner progressivement son identité artistique pour mieux s’affirmer.

Avec bientôt dix ans de rap derrière lui, que ce soit en tant que simple loisir adolescent, ou de manière plus professionnelle actuellement, Gambino la MG commence enfin à récolter les fruits de ses efforts. Mariant ses influences familiales et l’environnement dans lequel il a grandi, il dispose d’une palette suffisamment large et variée pour s’imposer comme un rappeur complet, capable d’aller chercher différents types de public. Un artiste à suivre et sans aucun doute possible un profil d’avenir, qui porte dans sa musique l’héritage de Koffi Olomidé, de Sinik et de Dégaine ton style.