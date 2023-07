Gapman : quand la trap française fait peau neuve

Avec ses adlibs entêtants, ses morceaux aux airs de phénomène et ses clips à l’esthétique aussi percutante que ses bars, Gapman s’est installé en un peu plus d’un an d’activité comme l’un des rappeurs les plus en vue du moment. Et ce n’est pas pour rien : en portant aux côtés du producteur émérite Binks Beatz une trap aussi fidèle à ses classique que tournée vers la modernité, le rappeur est devenu l’un des espoirs les plus certains du genre, et rafraîchit au passage un sous-genre du rap français en quête perpétuelle de renouveau. Focus sur l’étoile la plus brillante du nord et ses propositions devenues essentielles à la bonne santé de la trap en France.

Retour à la fin juin 2023, en plein coeur du 18ème arrondissement parisien. Dans les rues du quartier animé de Pigalle, de la musique. Beaucoup de musique. Dans les salles souvent combles, les cordes des groupes acoustiques vibrent, les caisses claires donnent le tempo et les voix résonnent dans bon nombre de cafés, de salles de concert et d’appartements. Mais ce 26 juin, l’heure est à la Trap. Derrière les portes de la Boule Noire, cette salle de 200 places qui accueillait jusqu’au début du 20ème siècle l’ancien bar de La Cigale, les basses explosent au rythme des sauts de la foule, les flashs fusent dans tous les sens et la scène supporte tant bien que mal le poids de plusieurs dizaines de personnes venues accompagner ceux qui tiennent les micros dans le creux de leur main. Les responsables de cet engouement, ce sont eux : deux rappeurs qui déchainent les passions depuis plusieurs mois grâce à leurs morceaux percutants et hautement addictifs, on les appelle Gapman & Dafliky.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Comme s’ils avaient grandi quelque part entre la Géorgie et le Maryland, les deux rappeurs finalement lillois mettent le feu aux poudres dès les premières notes du concert : avec « Another One », l’un des morceaux les plus explosif de la carrière de Gapman, la salle s’embrase. Et plus les morceaux s’enchaînent, plus les t-shirts tombent, et ce, jusqu’à donner à la salle à la décoration aux influences 70’s un air de Traphouse de plus en plus marqué. C’était justement l’effet recherché : en alliant leurs talents depuis quelques mois déjà, Gapman et le producteur émérite Binks Beatz se sont donné comme mission de réactualiser la Trap française, et font souffler depuis le début de leur rencontre un vent de fraîcheur certain sur le sous-genre de rap le plus écouté de l’Hexagone.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Nous sommes en janvier 2022 quand le rappeur dévoile son premier morceau officiel : « Silence ». A la première écoute, impossible de se douter que Gapman allait révolutionner la trap francophone. Sur le track à la production vaporeuse, le rappeur étale une voix mielleuse et envoûtante dans une topline qui met l’accent sur un élément : la mélodie. Les refrains chantés et entêtant, c’est au début de sa carrière le coeur de sa musique : sur Wait, son premier clip, le rappeur mêle les percussions d’une trap vaporeuse à ses toplines aériennes, et prouve aux plusieurs milliers de viewers que l’enfant du nord est en pleine maîtrise. Plusieurs mois plus tard, le lillois continue sur cette lancée et dévoile au beau milieu du mois d’août, « Faut que je me sauve », sorte de hit estival et mélancolique qui mêle sur une production cadencée les envies d’ailleurs d’un rappeur décidément versatile.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Pourtant, si le rappeur semble déjà avoir trouvé son créneau et sa marque de frabrique, Gapman va finalement se tourner vers le genre musical qui semble avoir forgé son éducation, des clips de Rick Ross aux hits de Kodak Black en passant par les tracks d’un incontournable Gucci Mane : la Trap. S’il semblait déjà transparaître une évidente familiarité dans sa musique avec ce sous-genre tout droit importé des Etats-Unis, le rappeur va pousser les curseurs du genre et conte désormais dans ses textes son mode de vie de hustler, ses envies d’élévation et sa quête du linge de luxe, des attributs propres à la Trap originelle du nord de l’Amérique. Avec « Drama », l’un des hit les plus marquants de la toute jeune carrière du lillois, Gapman endosse désormais le costume d’un trappeur avéré et se fait de plus en plus remarquer par un public en demande d’une trap réactualisée. Alors à peine 5 jours après cette sortie déterminante, le rappeur marque un grand coup : aux côtés de son compère de toujours Dafliky, les deux talents dévoilent « Trapalot », un banger ultra efficace qui deviendra la rampe de lancement de deux carrières destinées à bouleverser pour de bon le rap français.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Sur ce morceau aux airs de phénomène qui cumule aujourd’hui plus de 140 000 vues sur Youtube et quelques 200 000 streams spotify, les deux rappeurs se font grandement remarquer et profitent à sa sortie, à la fin octobre 2022, d’une large exposition et d’une certaine couverture par les médias spécialisés. Le rap français découvre alors des rappeurs prêts à porter une musique novatrice, équilibrée entre la recherche de nouvelle sonorités et le respect du genre originel qui va très vite devenir la marque de fabrique du Lillois. Singles après singles, Gapman continue donc de distiller des bangers entre la fin 2022 et le début 2023, tout en communiquant de plus en plus sur sa proximité avec Binks Beatz, producteur incontournable du rap français, proche d’Hamza, 13 Block, Zamdane et bon nombre d’autres talents. Une association prometteuse, qui annonce story après story la future collaboration entre un architecte des production trap francophone et l’un de ses espoirs les plus confirmés. Ça donnera le projet « Prochaine Chèvre », premier opus sur rappeur, quasiment entièrement produit par Binks Beatz, dévoilé le 30 juin dernier. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que le duo a frappé un grand coup.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Avec des production samplés, des mélodies texturées et des 808 rebondies, Binks Beatz a offert au prince de la Trap une large palette de production, terrain de jeu idéale pour un Gapman qui apparaît plus en forme que jamais : si l’heure est à la présentation pour le lillois, nul tout qu’il nous a tiré là sa plus belle révérence. A coup de placements millmétrés, de bars percutantes et d’un soupçon de DMV sur certains couplets, « Prochaine Chèvre » s’est rapidement installé comme à la fois l’un des projets du rap français les plus attendu et remarqués de la première moitié de l’année, et pose les bases d’une solide fondation pour une carrière qu’on espère longue et fructueuse. Alors pour la bonne santé de la trap en France et pour qu’elle ne soit jamais laissée de côté, suivez Gapman, l’étoile du nord qui saura nous guider, pendant de longues années on l’espère, vers une musique toujours plus percutante et novatrice.