Gazo : comment enchaîner après le succès de Drill FR ?

A quelques jours de la sortie de son deuxième projet, Gazo est face à un océan de questions et de défis. Alors qu’il sera l’une des seules têtes d’affiche à oser une sortie au mois de juillet, il devra à la fois confirmer le succès de Drill FR, renouveler sa proposition artistique, se défaire de l’étiquette de pur drilleur, sans pour autant se détacher de ce qui a fait son succès jusqu’ici. Cette deuxième mixtape s’annonce comme un véritable jeu d’équilibriste, et pourrait constituer un tournant majeur dans la carrière d’un rappeur.

Situer Gazo sur l’échiquier du rap français consiste à croiser des données contradictoires. Par exemple, malgré sa percée plutôt récente, mais il ne s’agit pas à proprement parler d’un rookie, puisqu’il rappe depuis une bonne décennie. Dans l’esprit du public, il s’agit également d’une tête d’affiche installée de longue date, alors que ses premiers succès ont en fait deux ans tout au plus. Des différences assez nettes existent donc entre la perception de Gazo par le public, et la réalité des faits.

Il est donc évident de commencer par les quelques certitudes au sujet de cette deuxième mixtape. Rien de tel que les chiffres pour rendre compte du statut actuel du rappeur : le single de diamant obtenu en moins de 6 mois avec Haine&Sex témoigne d’une réussite concrète, mais pourrait aussi être vu comme un incident isolé, un titre qui prend sans forcément porter le projet dont il est extrait. Depuis octobre 2021, Gazo a obtenu 6 certifications, majoritairement en platine. Surtout, il est devenu particulièrement avantageux de l’inviter en featuring : Koba LaD a obtenu l’un des plus gros succès de sa jeune carrière avec Daddy Chocolat ; Timal a battu tous ses records personnels avec Filtré ; même chose pour la chanteuse Kim, dont la collaboration avec Gazo sur le titre Love & Lové réalise plus de 20 fois les scores de ses titres solo.

Drill is the limit

Avec de tels marqueurs de réussite, le disque de platine de la mixtape Drill FR obtenu en moins d’un an apparaît presque comme une formalité. Les excellents chiffres des premiers extraits de KMT, comme CELINE 3x puis MOLLY, indiquent d’ores et déjà que réitérer ce succès est largement à la portée du rappeur. Si l’inquiétude qui entoure inévitablement la sortie d’un second projet devrait rapidement s’estomper, reste à savoir s’il s’agira d’une simple confirmation, ou d’une étape vers un redimensionnement de statut -vers le haut, ou vers le bas.

Si Gazo se contente de confirmer avec des chiffres équivalents, la question qui se posera sera celle de la pérennité de sa carrière : il aura atteint un plafond de verre, et devra comprendre comment le dépasser pour ne pas perdre la bonne dynamique qui l’anime depuis bientôt deux ans. Sa carrière affiche une progression constante sur cette période, et on sait que personne ne grimpe éternellement les marches. S’il réalise un meilleur démarrage et de meilleurs chiffres sur la durée avec KMT, d’autres interrogations seront soulevées. Où se situe donc sa limite ? Pour y voir plus clair, la réception de ce deuxième projet sera décisive.

Conscient que l’étiquette de pur drilleur était une bonne alliée pour s’imposer parmi les têtes d’affiche au moment où cette tendance prenait le dessus et devenait de plus en plus incontournable, mais qu’elle pouvait constituer un frein sur le long-terme, Gazo est appliqué depuis quelques mois à déplacer provisoirement le curseur. S’il n’a pas totalement changé son fusil d’épaule, et qu’il n’a aucune raison de se défaire totalement de ce qui a fait son succès, il doit tout de même faire évoluer sa proposition artistique avant de risquer un effet de redondance et donc un essoufflement. Les premiers échos à propos de KMT confirment que cette problématique est prise en compte par Gazo. Sherko, ingénieur du son et proche de longue date du rappeur, a par exemple communiqué en ce sens :

Un besoin inévitable de renouvellement

Quand Gazo a commencé à glaner ses premiers millions de vues, et qu’il s’est imposé aux yeux du public ou des médias comme le principal représentant français de la vague UK Drill, certains ont effectué un rapprochement peut-être trop rapide avec le profil de Kaaris. A partir de 2012-2013, ce dernier a en effet symbolisé l’avènement de la trap en France. Il a complètement incarné ce mouvement, livrant des pièces-maîtresse, important et dictant les nouveaux codes qui allaient progressivement transformer les fondements du rap français.

La comparaison avec Gazo est certes compréhensible dans les grandes lignes, mais elle n’a pas lieu d’être quand on évoque l’impact respectif des deux rappeurs sur le rap français. Drill FR a été bien accueilli, a très bien fonctionné, mais sa portée n’est pas comparable à celle d’Or Noir. Paradoxalement, il s’agit d’un avantage pour Gazo : là où Kaaris devra toujours composer avec l’héritage de son premier album, lui peut déjà passer à la suite. Ses auditeurs n’attendent pas un Drill FR 2.0, mais bien de la nouveauté. Il n’a plus qu’à les servir.